Людство стало ближче до Судного дня: Годинник переведено

Сьогодні, 28 січня, Годинник Судного дня було переведено на позначку 89 секунд до ядерної півночі (апокаліпсису). Це найближче значення до катастрофи за всю його історію. Про це повідомила організація Bulletin of the Atomic Scientists, яка займається питаннями глобальної безпеки та науковими дослідженнями.

📢 «У 2024 році людство наблизилось до катастрофи. Тенденції, які глибоко турбували Раду з науки та безпеки, продовжуються, і попри очевидні ознаки небезпеки національні лідери та їхні суспільства не зробили необхідних кроків для зміни курсу. Тому ми перевели Годинник Судного дня з 90 секунд на 89 секунд до півночі — це найменший час до катастрофи, який коли-небудь був зафіксований», — зазначається у заяві організації.

Фахівці сподіваються, що світові лідери усвідомлять загрози та вживуть необхідних заходів для зменшення небезпек, пов’язаних із ядерною зброєю, кліматичними змінами та зловживанням новітніми технологіями.

Особливу увагу вчені звернули на ядерні ризики, наголошуючи, що війна в Україні, яка триває вже третій рік, може в будь-який момент призвести до ядерного конфлікту через можливі помилки або необдумані рішення. Вони також відзначили загострення ситуації на Близькому Сході, яке загрожує вийти з-під контролю. Ядерні держави продовжують розширювати свої арсенали, інвестуючи значні ресурси, а система контролю над озброєнням руйнується. При цьому все більше країн без ядерної зброї замислюються над створенням власних арсеналів. Це також підриває та нівелює зусилля з її нерозповсюдження та посилює загрозу глобальної катастрофи.

📢 «Перевівши Годинник на одну секунду ближче до півночі, ми посилаємо чіткий сигнал: оскільки світ уже перебуває в небезпеці, зміщення навіть на одну секунду слід сприймати як сигнал екстремальної небезпеки та незаперечне попередження, що кожна затримка у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи», — наголосили вчені.

Bulletin of the Atomic Scientists було засновано у 1945 році групою науковців, які брали участь у створенні перших атомних бомб, серед яких Альберт Ейнштейн і Роберт Оппенгеймер — ключові учасники Манхеттенського проєкту. Через два роки організація створила Годинник Судного дня як символ небезпек для людства. Було використано як образи апокаліпсиса (північ) та ядерного вибуху (відлік часу).

Щороку Рада з наукових питань та безпеки разом із радою спонсорів, до складу якої входять дев’ять нобелівських лауреатів, налаштовує Годинник Судного дня. Він став глобальним символом уразливості світу перед катастрофами, що спричинені людськими технологіями.

☝️ Нагадаємо, що 24 січня 2023 року стрілки Годинника було пересунуто на 10 секунд вперед через війну в Україні. Тоді залишило всього 90 секунд до «півночі».