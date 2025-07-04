Людей спалили і забили камінням у Бурунді через підозру в чаклунстві

У Бурунді, невеликій державі у Східній Африці, відбулося шокуюче вбивство шістьох громадян, яких місцеві жителі звинуватили у практикуванні чаклунства. Про це 3 липня повідомило агентство AFP, посилаючись на місцевого посадовця, що побажав залишитися анонімним.

За його словами, трагедія сталася 30 червня у провінції Бужумбура. Напад ініціювали члени молодіжного крила правлячої партії під назвою «Імбонеракуре», яку ООН та міжнародні правозахисні організації неодноразово характеризували як озброєне формування з ознаками парамілітарного угрупування.

📢 «Вони увірвалися до помешкань приблизно десяти осіб, які, за їхніми твердженнями, займалися чаклунством. Після цього почалося жорстоке побиття, яке переросло у вбивство. Шестеро людей загинули, двох із них спалили живцем», — зазначив чиновник у коментарі для AFP.

Інші жертви були забиті до смерті кийками або загинули від ударів камінням, яке кидали просто в голову. Ще троє осіб зазнали тяжких побоїв, але їм вдалося вижити завдяки втручанню поліції, яка прибула на місце подій.

За словами губернатора провінції Бужумбура Дезіре Нсенгіюмви, поліція вже затримала 12 підозрюваних у причетності до вбивств. Слідчі дії тривають.

Правозахисні організації, зокрема Human Rights Watch, неодноразово звинувачували «Імбонеракуре» у системних злочинах проти цивільного населення. Йдеться про тортури, викрадення, а також вбивства десятків людей, зокрема в період правління авторитарного президента П’єра Нкурунзізи, який очолював країну з 2005 до 2020 року.

☝️ Варто зазначити, що судова система Бурунді нещодавно вже розглядала справи, пов’язані з чаклунством. Торік Верховний суд країни засудив колишнього прем’єр-міністра до довічного ув’язнення. Його звинуватили, зокрема, у «використанні магічних практик для загрози життю президента, розхитування економіки держави та незаконного збагачення».

Тим часом ритуальні насильницькі практики у різних куточках Африки та Азії не припиняються. Так, в індійському окрузі Малкангірі нещодавно зафіксовано випадок знущань з жінки під час «вигнання бісів». Місцевий чаклун підпалював її та змушував їсти свинячі фекалії, що викликало широкий резонанс у медіа.

☝️ Також нагадаємо, що в четвер, 3 липня, Міністерство закордонних справ росії оголосило про офіційне визнання Ісламського Емірату Афганістан, сформованого представниками руху «Талібан»