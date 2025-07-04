У четвер, 3 липня, Міністерство закордонних справ росії оголосило про офіційне визнання Ісламського Емірату Афганістан, сформованого представниками руху «Талібан». Як повідомляється на сайті відомства, заступник голови МЗС рф Андрій Руденко прийняв копії вірчих грамот від афганського посла в москві. Ним став Гуль Хасана.

📢 «Визнання було схвалено президентом росії путіним на підставі пропозиції міністра закордонних справ сергія лаврова», — розповів російський посол у Кабулі Дмитро Жирнов.

Таким чином, росія стала першою країною світу, яка офіційно визнала уряд «Талібану», що наразі де-факто контролює територію Афганістану.

До цього моменту «Талібан» на росії залишався забороненою терористичною організацією. Але за останні місяці кремль зробив низку кроків для зняття правових обмежень.

📌 У грудні 2024 року Держдума рф ухвалила закон, який дозволив виключити «Талібан» зі списку заборонених організацій.

📌 17 квітня 2025 року Верховний суд на росії офіційно скасував попереднє рішення про заборону діяльності цього руху на території країни.

📢 «Міністерство юстиції та МЗС росії надали відповідні доповіді президенту щодо можливості виключення руху “Талібан” зі списку заборонених організацій», — повідомляли у Кремлі.

Позиція лаврова щодо зміни політики

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявляв, що перегляд статусу «Талібану» відображає нову реальність. У ній цей рух контролює владу в Афганістані та підтримує діалог із міжнародними структурами.

📢 «Рішення про виключення “Талібану” зі списку заборонених організацій — це відповідь на необхідність підтримки офіційного дипломатичного діалогу з Афганістаном», — пояснив лавров.

👉 Також нагадаємо, що керівний режим на росії засекретив дані про стан економіки та зовнішньої торгівлі. Тепер громадськості представлятимуть лише вибіркові показники, вигідні кремлю.