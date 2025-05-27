Названо ключові пріоритети України у сфері освіти

Три ключові цілі та пріоритети у сфері освіти озвучив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час конференції «Освіта нової України», що відбулася 27 травня. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

☑️ Першою ціллю, за словами очільника уряду, є підготовка дітей до викликів 21 століття.

📢 «Перша ціль – підготувати дитину до викликів динамічного 21 століття. Це означає не лише дати певні знання. Ідеться про здатність орієнтуватися в бурхливому інформаційному просторі, навчатися і перенавчатися протягом усього життя, вміти критично мислити, ставити складні запитання й знаходити на них відповіді», — пояснив Шмигаль.

☑️ Друга ціль — підвищення конкурентоздатності випускників на сучасному ринку праці.

Також було спрямовано 2,8 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів, що, за його словами, дозволяє забезпечити очну форму навчання навіть для учнів з найвіддаленіших громад.

☑️А третя — зосередженість на дитині: її безпеці, інтересах та потребах.

📢 «Насамперед дбаємо про безпеку та доступність навчання. За два роки Уряд виділив близько 14 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах. 2,8 млрд грн держава спрямувала для закупівлі шкільних автобусів. Це важливо, щоб мати можливість об’єднувати навчальний процес, збільшувати кількість учнів, покращувати якість і безпеку навчання. Учні з найвіддаленіших громад навчатимуться очно», — додав прем’єр.

Крім того, прем’єр зазначив, що держава вклала 3,4 млрд грн субвенцій та ще майже 500 млн грн — на обладнання для старшої школи в межах проєкту «Нова українська школа». На розвиток професійної освіти направлено понад 1 млрд грн.

📢 «У планах також впровадження механізму фінансування дуальної освіти — гранти від держави та громад для навчання на базі підприємств», — сказав Шмигаль.

Він додав, що вища освіта поступово інтегрується до європейського простору.

📢 «Даємо студентам широкий вибір освітніх траєкторій, гарантуємо автономію закладів вищої освіти. Серед останніх новацій — державні гранти на навчання для контрактників. Їх уже отримали близько 13 тисяч студентів», — підкреслив прем’єр.

☝️ Раніше Кабінет міністрів схвалив законопроєкт «Про професійну освіту». За ним передбачено скорочення кількості типів закладів з 18 до двох і надання більшої фінансової автономії профтехам.

Також нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України готує нововведення. Воно передбачає обовʼязкове відпрацювання студентами-бюджетниками певного періоду часу за своєю спеціальністю. Випускники повинні будуть брати участь у конкурсі на перше робоче місце, який організовуватиме Державна служба зайнятості у співпраці з роботодавцями.