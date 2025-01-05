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Ліквідовано начальника штабу батальйону російських окупантів – ГУР

Денис Молотов
Денис Молотов
Ліквідовано начальника штабу батальйону російських окупантів - ГУР

Українські військові розвідники успішно ліквідували начальника штабу батальйону «Шторм.Осетія», що входить до складу 429 мотострілецького полку російської армії. Про це в неділю, 5 грудня, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

Операція відбулася 29 грудня на трасі між Василівкою та Токмаком у Запорізькій області. Бійці підрозділу активних дій ГУР «Кракен» завдяки розрахунку FPV-дронів ліквідували сергія мельнікова, відомого під позивним «кама», а також його водія.

Захисники отримали оперативну інформацію про графік пересування та маршрут начальника штабу російського батальйону на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті вони спланували засідку, використовуючи дрон-камікадзе.

Як повідомляється, автомобіль УАЗ «Патріот», в якому перебував мельніков, після першого удару змушений був змінити траєкторію і виїхати в кювет. Після цього, FPV-дрон вразив транспортний засіб, завдавши точного удару в лобове скло.

Унаслідок операції обидва російські окупанти були остаточно ліквідовані.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося про знищення офіцера російської армії, причетного до масового вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині.

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