Смерть Папи Франциска: у Ватикані підтвердили кончину понтифіка

Смерть Папи Франциска настала у понеділок, 21 квітня, близько 7:35 ранку. Про це повідомляє агентство Associated Press із посиланням на заяву кардинала Кевіна Фаррелла — камерленго Ватикану.

📢 «Сьогодні вранці о 7:35 єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві», — сказано в офіційному повідомленні Фаррелла.

У пресслужбі Апостольської столиці уточнили, що смерть Папи Франциска настала у його резиденції в будинку Санта-Марта, розташованому у Ватикані.

Понтифіку було 88 років. Упродовж останніх місяців стан його здоров’я залишався нестабільним. Менше ніж місяць тому Папу Франциска виписали з лікарні. Незважаючи на слабкість, він узяв участь у великодніх богослужіннях.

20 квітня, у день Великодня, Папа Франциск з’явився перед вірянами на площі Святого Петра, щоб особисто привітати їх зі святом. Також понтифік здійснив традиційний об’їзд у відкритому «папамобілі», щоб благословити дітей.

Напередодні смерті, в неділю, 20 квітня, приблизно об 11:30, Папа Франциск прийняв у своїй резиденції Віцепрезидента США Джеймса Девіда Венса. Про цю зустріч повідомила пресслужба Святого Престолу. Перемовини тривали кілька хвилин і стали нагодою для обміну великодніми побажаннями.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Папа Римський Франциск, який перебуває в одній із римських лікарень, зазнав раптового бронхоспазму, що спричинило значне погіршення його самопочуття. У Ватикані повідомили, що через цей критичний стан понтифіка терміново під’єднали до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).