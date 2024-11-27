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Легендарна Шер оголосила про завершення музичної кар’єри

Денис Молотов
Денис Молотов
Легендарна Шер оголосила про завершення музичної кар’єри

Американська ікона музики та легендарна співачка Шер, яка понад шість десятиліть залишається однією з найяскравіших постатей у шоубізнесі, офіційно оголосила про завершення своєї кар’єри.

У свої 78 років вона вирішила поступово відійти від сцени. Але водночас, артистка працює над новою платівкою, яка, за її словами, стане останньою на її музичному шляху.

📢 «Це, мабуть, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я просто в захваті від того, що роблю це», – зізналася Шер в інтерв’ю для The Sun.

Співачка пояснила своє рішення віковими змінами і бажанням піти з великої сцени до 80-річчя. Водночас вона не виключає можливість реалізації нових творчих проєктів.

📢 «Я найстаріша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті. Якщо це не в будинку для літніх людей», – із гумором прокоментувала зірка.

Шер планує завершити свою кар’єру яскраво. Окрім останнього альбому, вона працює над мемуарами і навіть розглядає можливість зйомок у кіно, щоб залишити свій фінальний слід у світі мистецтва.

Раніше співачка поділилася цікавим відкриттям: вона дізналася справжнє ім’я, про яке навіть її мама не була обізнана. У 1979 році, коли співачка вирішила юридично змінити ім’я на свій сценічний псевдонім Шер, виявилося, що її справжнє ім’я – Шеріл, а не Шерелін, як вважалось раніше.

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