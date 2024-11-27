Легендарна Шер оголосила про завершення музичної кар’єри

Американська ікона музики та легендарна співачка Шер, яка понад шість десятиліть залишається однією з найяскравіших постатей у шоубізнесі, офіційно оголосила про завершення своєї кар’єри.

У свої 78 років вона вирішила поступово відійти від сцени. Але водночас, артистка працює над новою платівкою, яка, за її словами, стане останньою на її музичному шляху.

📢 «Це, мабуть, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я просто в захваті від того, що роблю це», – зізналася Шер в інтерв’ю для The Sun.

Співачка пояснила своє рішення віковими змінами і бажанням піти з великої сцени до 80-річчя. Водночас вона не виключає можливість реалізації нових творчих проєктів.

📢 «Я найстаріша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті. Якщо це не в будинку для літніх людей», – із гумором прокоментувала зірка.

Шер планує завершити свою кар’єру яскраво. Окрім останнього альбому, вона працює над мемуарами і навіть розглядає можливість зйомок у кіно, щоб залишити свій фінальний слід у світі мистецтва.

Раніше співачка поділилася цікавим відкриттям: вона дізналася справжнє ім’я, про яке навіть її мама не була обізнана. У 1979 році, коли співачка вирішила юридично змінити ім’я на свій сценічний псевдонім Шер, виявилося, що її справжнє ім’я – Шеріл, а не Шерелін, як вважалось раніше.