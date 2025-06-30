Китай тестує зброю, яка паралізує електропостачання – ЗМІ

Китай розробляє нову високотехнологічну зброю, яка може серйозно загрожувати енергетичній інфраструктурі потенційного противника. Як повідомляє South China Morning Post з посиланням на державне CCTV, 26 червня китайське телебачення продемонструвало анімаційне відео з умовним запуском цієї бомби.

Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) потенційно може отримати цю зброю, яка спричиняє короткі замикання й виводить з ладу енергетичні системи. Йдеться про електромагнітну бомбу, здатну детонувати в повітрі, розкидаючи до 90 суббоєприпасів, які містять хімічно оброблені вуглецеві нитки. Ці волокна осідають на лініях електропередач і трансформаторах, спричиняючи масові короткі замикання в мережах.

📢 За даними китайських джерел, «одна така бомба може паралізувати електропостачання на площі до 10 тисяч квадратних метрів» і використовується для порушення командних систем управління за рахунок вимикання електрики.

⚠️ Однак, у повідомленнях відсутні ознаки бойового використання або фактичного постачання цієї зброї до військових частин. Експерти припускають, що вона перебуває на етапі розробки, оскільки демонстрація була анімаційною, без кадрів із реальних випробувань.

У контексті сучасної війни інновації мають вирішальне значення. В Україні тим часом інженери не відстають у гонці технологій:

🛰️ Команда «Дикі шершні» розробила безпілотник-перехоплювач, що здатен досягати висоти до 11 км — це критично важливо для боротьби з дронами-камікадзе «Shahed » .

— це критично важливо для . 💣 Також українські КАБи (керовані авіаційні бомби) вже мають дальність до 60 км, що є відповіддю на російські керовані боєприпаси.

Але фахівці наголошують: для збереження переваги потрібне системне фінансування, аби модернізувати ці рішення та масово впровадити їх на фронті.

Також раніше стало відомо, що Україна формує нові підрозділи Повітряних сил, які спеціалізуватимуться на протидії ворожим безпілотникам (БпЛА) у глибині країни.