П’ятниця, 30 Травня, 2025
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Китай на користь рф зменшив експорт дронів Mavic до України та ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Китай на користь рф зменшив експорт дронів Mavic до України та ЄС

Китай суттєво скоротив постачання дронів Mavic і їхніх комплектуючих до України та країн Заходу, водночас збільшуючи експорт безпілотників до росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на офіційні й анонімні джерела.

Шостий президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами наголосив:

📢 «Китайський дрон Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців».

За словами глави держави, Пекін зупинив продаж дронів Києву і низці європейських країн, проте продовжує постачання у рф.

☝️ Ба більше, зауважив шостий президент, всередині росії функціонують виробничі лінії дронів з участю китайських представників, і Україна має докази, що громадяни Китаю працюють на російських підприємствах, де виготовляють ударні БпЛА.

Bloomberg зазначає, що дрони стали ключовим елементом сучасного ведення війни в Україні, змінюючи тактичну картину на передовій завдяки своїм можливостям з розвідки, корегування вогню та завдання точкових ударів.

📌 Анонімний високопосадовець з Європи підтвердив, що заява Зеленського відповідає оцінкам західних розвідок. Крім самих дронів, Китай, ймовірно, зменшив експорт ключових компонентів — зокрема магнітів для електродвигунів, які використовуються у Mavic, — до країн ЄС і США, одночасно збільшуючи постачання до рф.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав у своєму Telegram-каналі, що ще у 2022 році говорили про обмеження щодо Mavic:

📢 «Цей дрон — очі фронту, особливо Mavic 3 і 3Т. Сам літав на них, як і на “мініках” та “двійках”, пізніше працював зі скидами.
Представники китайців ще тоді відстежували продажі у Польщі та інших країнах.

На щастя, тепер з’явилися інші розвідники, зокрема FPV-дрони і ударні безпілотники. Але те, що Китай створює штучні бар’єри для продажу дронів усім, окрім росії, — це тривожна тенденція», — написав він.

📌 Довідка:

Mavicце комерційний квадрокоптер, вироблений компанією DJI, що зазвичай використовується для зйомок з повітря. У військових умовах цей дрон адаптується для спостереження, розвідки, коригування вогню, скидання вибухівки та ураження ворожих цілей.

👉 Також нагадаємо, що ранком 23 травня Одеса зазнала атаки з боку армії рф із застосуванням ударних дронів. Як повідомив військовий експерт і оглядач групи «Інформаційний спротив», в повітряному просторі зафіксовано новий безпілотник, який раніше не зустрічався українським силам протиповітряної оборони.

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