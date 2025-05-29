Китай на користь рф зменшив експорт дронів Mavic до України та ЄС

Китай суттєво скоротив постачання дронів Mavic і їхніх комплектуючих до України та країн Заходу, водночас збільшуючи експорт безпілотників до росії. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на офіційні й анонімні джерела.

Шостий президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами наголосив:

📢 «Китайський дрон Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців».

За словами глави держави, Пекін зупинив продаж дронів Києву і низці європейських країн, проте продовжує постачання у рф.

☝️ Ба більше, зауважив шостий президент, всередині росії функціонують виробничі лінії дронів з участю китайських представників, і Україна має докази, що громадяни Китаю працюють на російських підприємствах, де виготовляють ударні БпЛА.

Bloomberg зазначає, що дрони стали ключовим елементом сучасного ведення війни в Україні, змінюючи тактичну картину на передовій завдяки своїм можливостям з розвідки, корегування вогню та завдання точкових ударів.

📌 Анонімний високопосадовець з Європи підтвердив, що заява Зеленського відповідає оцінкам західних розвідок. Крім самих дронів, Китай, ймовірно, зменшив експорт ключових компонентів — зокрема магнітів для електродвигунів, які використовуються у Mavic, — до країн ЄС і США, одночасно збільшуючи постачання до рф.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко нагадав у своєму Telegram-каналі, що ще у 2022 році говорили про обмеження щодо Mavic:

📢 «Цей дрон — очі фронту, особливо Mavic 3 і 3Т. Сам літав на них, як і на “мініках” та “двійках”, пізніше працював зі скидами.

Представники китайців ще тоді відстежували продажі у Польщі та інших країнах.

На щастя, тепер з’явилися інші розвідники, зокрема FPV-дрони і ударні безпілотники. Але те, що Китай створює штучні бар’єри для продажу дронів усім, окрім росії, — це тривожна тенденція», — написав він.

📌 Довідка:

Mavic — це комерційний квадрокоптер, вироблений компанією DJI, що зазвичай використовується для зйомок з повітря. У військових умовах цей дрон адаптується для спостереження, розвідки, коригування вогню, скидання вибухівки та ураження ворожих цілей.

👉 Також нагадаємо, що ранком 23 травня Одеса зазнала атаки з боку армії рф із застосуванням ударних дронів. Як повідомив військовий експерт і оглядач групи «Інформаційний спротив», в повітряному просторі зафіксовано новий безпілотник, який раніше не зустрічався українським силам протиповітряної оборони.