росія застосувала новий БпЛА під час удару по Одесі — експерт

Ранком 23 травня Одеса зазнала атаки з боку армії рф із застосуванням ударних дронів. Як повідомив військовий експерт і оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, в повітряному просторі зафіксовано новий безпілотник, який раніше не зустрічався українським силам протиповітряної оборони.

📢 «Він відрізнявся за своєю аеродинамічною схемою, властивою Shahed-136 — “літальне крило”, і візуально нагадував ББ Ланцет, але за розмірами — більше», — зазначив Коваленко.

🔍 Експерт припустив, що мова може йти про модифікований або збільшений варіант безпілотника типу «Скальпель» або «Ланцет-3». Проте він наголосив: цей апарат виглядає потужнішим та більшим за розмірами, ніж згадані аналоги.

📢 «Точну назву йому ми поки що не знаємо, але до Одеси і вглиб області він долітає. При цьому мав можливість входу до нашого повітряного простору на висоті 200 метрів», — підкреслив військовий оглядач.

Особливістю атаки стало те, що її здійснили вдень — незвичний для ворожих дронів час. За словами експерта, візуальне виявлення дрона вдень значно полегшує його знищення.

📢 «Росіяни вдалися до такої тактики свідомо. Це випробування в умовах підвищеної складності», — вважає Коваленко.

⚠️ Застосування нових безпілотних засобів одночасно з дронами Shahed-136, за словами фахівця, може свідчити про тестування рф модернізованої техніки або експериментального зразка в бойових умовах.

☝️ Як повідомлялося раніше, в ніч проти 23 травня невідомі БпЛА атакували об’єкт “Енергія” в російському місті Єлець Липецької області. Там розташоване підприємство, пов’язане з оборонною промисловістю російських загарбників.