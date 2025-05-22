Київ закликає ЄС до радикальніших заходів проти москви

Україна підготувала низку нових ініціатив для подальшої міжнародної ізоляції російської федерації. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на неопублікований документ, Київ планує вже наступного тижня передати Євросоюзу оновлені пропозиції щодо посилення санкційного тиску на москву.

За інформацією джерел видання, в документі Україна наполягає на можливості конфіскувати активи підсанкційних фізичних і юридичних осіб з подальшою передачею цих коштів Україні. Серед інших ініціатив — санкції проти окремих покупців російської нафти, зокрема компаній з третіх країн, таких як Індія та Китай.

Також Київ пропонує змінити сам механізм ухвалення рішень щодо санкцій у межах ЄС — запровадити голосування більшістю замість вимоги повної одностайності. Це дозволило б уникнути блокування санкційних рішень окремими країнами-членами.

📢 «Україна закликає до рішучих дій, включаючи вторинні санкції проти компаній, які продовжують економічні зв’язки з росією, попри міжнародні обмеження», — йдеться в змісті документа, з яким ознайомилось агентство.

Reuters зауважує, що ці ініціативи з’явились на тлі зниження санкційного тиску з боку Сполучених Штатів. Зокрема, 19 травня президент Дональд Трамп провів телефонні переговори з володимиром путіним та Володимиром Зеленським. Після цього американська сторона, всупереч очікуванням, не оголосила нових обмежень проти рф.

📢 «росія та Україна мають негайно розпочати переговори про припинення вогню та завершення війни», — заявив Трамп, коментуючи результати спілкування. Він також зазначив, що розмова з путіним пройшла «дуже добре».

Попри зміну позиції США, Європейський Союз продовжує нарощувати тиск на москву: раніше було ухвалено вже 17-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, проти майже 200 суден так званого «тіньового флоту». Велика Британія паралельно запровадила ще 100 обмежень, які торкнулися військового, енергетичного й фінансового секторів рф.