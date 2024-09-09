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Куп’янськ під російською атакою, постраждали мирні мешканці

Денис Молотов
Денис Молотов
Куп’янськ під російською атакою, поранено мирних мешканців

У результаті російської атаки дрона на Купʼянськ, що на Харківщині, постраждали двоє мирних жителів. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 9 вересня.

За даними правоохоронців, подія сталася близько 8:00 ранку, коли російські війська здійснили удар FPV-дроном по місту. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків віком 71 та 49 років. Постраждалим було надано медичну допомогу на місці.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Прокурори спільно зі слідчими працюють над документуванням цього чергового воєнного злочину з боку російських окупантів.

📌 Як повідомлялося раніше, розслідується також інший випадок обстрілу міста Купʼянськ, коли під ворожим вогнем постраждали 11 людей, включно з двома поліцейськими. Крім того, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по центральній частині міста.

👉 Нагадаємо, що раніше окупанти атакували дронами пункт видачі гуманітарної допомоги у Купʼянську, що також спричинило поранення серед цивільного населення.

📌 Також було повідомлено, що російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь, що призвело до загибелі 16-річної дівчинки та поранення ще трьох мирних мешканців.

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