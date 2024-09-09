Нікополь під російським обстрілом, загинула дитина

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь, що призвело до загибелі 16-річної дівчинки та поранення ще трьох людей. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у понеділок, 9 вересня.

📢 «Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям», — повідомив Лисак.

Троє постраждалих отримали осколкові поранення. 79-річний чоловік був госпіталізований у стані середньої тяжкості. Двоє інших — 74-річний чоловік та 66-річна жінка — отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від подальшої госпіталізації.

За словами Лисака, російська артилерія випустила на Нікополь майже десяток снарядів, спричинивши значні руйнування, включно з пошкодженням приватних будинків.

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👉 Нагадаємо, що у суботу російські війська обстріляли Марганецьку громаду, вбивши літню жінку та поранивши ще двох людей. Також російські загарбники атакували Суми, де внаслідок авіаудару загинули двоє людей, а четверо, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

📌 Також раніше було повідомлено, що російські окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню по селищу Черкаське в Краматорському районі на Донеччині, в результаті чого загинули троє людей, а ще двоє отримали поранення.