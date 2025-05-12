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Колаборанта з Луганщини засудили до 9 років ув’язнення за роботу на окупантів

Денис Молотов
Денис Молотов
Колаборанта з Луганщини засудили до 9 років ув’язнення за роботу на окупантів

За матеріалами Служби безпеки України до 9 років позбавлення волі заочно засуджено колишнього начальника відділу освіти Новоайдарської селищної ради, депутат Щастинської районної ради 8 скликання. Зрадник після початку повномасштабного вторгнення рф добровільно перейшов на бік окупантів. Вирок винесено за колабораційну діяльність. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, навесні 2022 року посадовець почав співпрацю з так званою «лнр», очоливши окупаційний «відділ освіти».

На новій посаді він активно впроваджував російські навчальні програми у школах Новоайдарського району, організовував перевірки телефонів учнів для виявлення дистанційного навчання за українськими програмами.

Колаборанта з Луганщини засудили до 9 років ув’язнення за роботу на окупантівЗгодом цього зрадника призначили «заступником голови адміністрації Новоайдарського району лнр». Там він відповідав за освіту, культуру і пропаганду, брав участь у зустрічах окупаційної влади, форумах і виїзних нарадах. Крім того, агітував своїх колег до співпраці з ворогом.

📌 Суд визнав його винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

🔎 Наразі зловмисник перебуває в розшуку. Відлік терміну ув’язнення розпочнеться з моменту його затримання.

Розслідування у цій справі проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що двоє мешканців Луганської області отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою. Вироки винесено на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України.

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