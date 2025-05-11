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Засуджено двох мешканців Луганщини за службу російським окупантам

Денис Молотов
Денис Молотов
Засуджено двох мешканців Луганщини за службу російським окупантам

Двоє мешканців Луганської області отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою. Вироки винесено на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

🔹 Один із засуджених — колишній співробітник українських правоохоронних органів у Луганську, який зрадив присязі ще у 2014 році. Відтоді він працював у так званій «генеральній прокуратурі лнр». Зокрема, обіймав посади «помічника прокурора» та «заступника прокурора» в незаконному органі під назвою «прокуратура Жовтневого району».

📢 У СБУ повідомили: «Після захоплення Лисичанська у 2022 році він організовував обшуки та переслідував місцевих українських патріотів за завданням окупаційної адміністрації».

🔹 Другим засудженим виявився мешканець Старобільщини. Влітку 2022 року він добровільно приєднався до створеної загарбниками структури — «Старобільського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр». Чоловік урочисто прийняв присягу на вірність псевдореспубліці та почав виконувати поліцейські функції на тимчасово окупованій території.

Засуджено двох мешканців Луганщини за службу російським окупантам📌 Обох зловмисників суд визнав винними за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

❗ Наразі колаборанти перебувають у розшуку, а призначене їм покарання вступить у силу з моменту їхнього затримання.

🔎 Справи розслідували слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також раніше стало відомо, що 56-річну жительку Лисичанська визнано винною у сприянні російській окупації Луганської області через участь у фейковому «референдумі» про «приєднання» регіону до рф. Заочно винесений вирок передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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