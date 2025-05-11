Засуджено двох мешканців Луганщини за службу російським окупантам

Двоє мешканців Луганської області отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за співпрацю з окупаційною владою. Вироки винесено на підставі доказів, зібраних Службою безпеки України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

🔹 Один із засуджених — колишній співробітник українських правоохоронних органів у Луганську, який зрадив присязі ще у 2014 році. Відтоді він працював у так званій «генеральній прокуратурі лнр». Зокрема, обіймав посади «помічника прокурора» та «заступника прокурора» в незаконному органі під назвою «прокуратура Жовтневого району».

📢 У СБУ повідомили: «Після захоплення Лисичанська у 2022 році він організовував обшуки та переслідував місцевих українських патріотів за завданням окупаційної адміністрації».

🔹 Другим засудженим виявився мешканець Старобільщини. Влітку 2022 року він добровільно приєднався до створеної загарбниками структури — «Старобільського районного відділу внутрішніх справ мвс лнр». Чоловік урочисто прийняв присягу на вірність псевдореспубліці та почав виконувати поліцейські функції на тимчасово окупованій території.

📌 Обох зловмисників суд визнав винними за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

❗ Наразі колаборанти перебувають у розшуку, а призначене їм покарання вступить у силу з моменту їхнього затримання.

🔎 Справи розслідували слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також раніше стало відомо, що 56-річну жительку Лисичанська визнано винною у сприянні російській окупації Луганської області через участь у фейковому «референдумі» про «приєднання» регіону до рф. Заочно винесений вирок передбачає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.