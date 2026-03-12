Хезболла випустила понад 100 ракет по півночі Ізраїлю

Обстріл Ізраїлю з боку угруповання Хезболла стався увечері 11 березня, коли з території Лівану було випущено понад сотню ракет по північних районах країни. Про це повідомили The Times of Israel та Associated Press.

Угруповання оголосило про початок власної військової операції, у межах якої і було здійснено масований ракетний удар. За інформацією ізраїльських рятувальних служб, одна з ракет влучила у житловий будинок поблизу міста Карміель. У результаті удару двоє людей отримали легкі поранення.

☝️ У ЦАХАЛ – Армії оборони Ізраїлю заявили, що військово-повітряні сили країни проводять операцію у відповідь на атаку. Зокрема, ізраїльська авіація завдає ударів по пускових установках ракет, а також по інших стратегічних об’єктах інфраструктури Хезболли на території Лівану.

В ізраїльській армії наголосили на неприпустимості атак проти мирного населення та заявили про готовність жорстко реагувати на будь-які загрози безпеці держави.

Паралельно Командування тилу Ізраїлю разом із рятувальними та аварійними службами проводить роботи у районах, які зазнали ураження. Йдеться передусім про північні регіони країни, що опинилися під ракетним обстрілом.

Нагадаємо

Раніше бойовики Хезболли вже здійснювали подібні атаки. Зокрема, у ніч на 2 березня угруповання випустило ракети по Ізраїлю та застосувало безпілотники. За даними ізраїльських військових, одну з ракет тоді перехопили системи протиповітряної оборони, а частина інших впала на відкритій місцевості. Крім того, ізраїльські сили збили щонайменше два дрони.

Відповідальність за ту атаку взяла на себе Хезболла, заявивши, що вона стала акцією помсти за смерть іранського аятоли Алі Хаменеї. Бойовики повідомляли, що ціллю удару був об’єкт протиракетної оборони в районі міста Хайфа.

У відповідь Ізраїль здійснив серію авіаударів по позиціях угруповання у Лівані. Зокрема, удари були нанесені по об’єктах у Бейруті та на півдні країни.

Очевидці повідомляли про кілька потужних вибухів у південних районах столиці Лівану, зокрема у районі Дахія, який вважається одним із ключових опорних пунктів Хезболли.

👉 Також нагадаємо, що атаки на судна у районі Перської затоки за останню добу зафіксували щонайменше шість разів. Частина комерційних кораблів отримала серйозні пошкодження, а на борту деяких із них спалахнули пожежі.