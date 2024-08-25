«Хезболла» під час атаки на Ізраїль запустила понад 300 ракет – ЗМІ

«Хезболла» оголосила про початок атаки на Ізраїль у відповідь на вбивство свого командувача Фуада Шукра, про що повідомляє видання The Times of Israel. У своїй заяві, організація повідомила про запуск кількох ударних безпілотників, націлених на військові об’єкти.

Саудівський медіаресурс Al Arabiya додатково інформує, що з території Лівану по північних районах Ізраїлю було випущено понад 300 ракет.

У відповідь на ці дії, ізраїльська влада оголосила про введення заходів безпеки для захисту цивільного населення. Школи та робочі місця можуть продовжувати функціонувати лише за наявності укриття поблизу. Також будуть встановлені обмеження на масові заходи: до 30 осіб на відкритому просторі і 300 у приміщеннях. Пляжі, розташовані неподалік кордону з Ліваном, залишаються закритими.

Раніше Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах «Хезболли» в Лівані, щоб запобігти запланованому запуску ракет і снарядів по ізраїльській території, про що повідомляється в Telegram-каналі ЦАГАЛ та видання The Times of Israel.

Після цих ударів, на підставі оцінки ситуації, проведеної командуванням Армії оборони, будуть надані додаткові рекомендації щодо безпеки для населення окремих районів Ізраїлю.

Речник армії Даніель Хагарі зазначив:

«ЦАГАЛ виявив, що Хезболла готувалася до запуску ракет в бік ізраїльської території. З метою самооборони, ізраїльські сили завдають ударів по терористичних цілях у Лівані, звідки планувалися атаки на наше цивільне населення».

Хагарі також попередив, що Хезболла може продовжити обстріл ізраїльської території, використовуючи ракети та, можливо, дрони.

«Ми бачимо, що Хезболла готується до широкомасштабного нападу на Ізраїль, наражаючи на небезпеку ліванське цивільне населення. Ми застерігаємо цивільне населення, яке перебуває в районах, де діє Хезболла, негайно виїхати з небезпечної зони заради власної безпеки», – йдеться в заяві речника ЦАГАЛ.

Він додав, що Ізраїль не буде терпіти нападів терористів на своє цивільне населення.

Нагадаємо, що 6 серпня «Хезболла» завдала удару по північних районах Ізраїлю двома безпілотниками, внаслідок чого постраждали шестеро людей.