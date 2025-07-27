Неділя, 27 Липня, 2025
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Катар погрожує припинити постачати газ до Євросоюзу

Денис Молотов
Денис Молотов
Катар погрожує припинити постачати газ до Євросоюзу

Катар пригрозив згорнути постачання скрапленого природного газу (СПГ) до Європейського Союзу через нову директиву ЄС. Вона передбачає посилення корпоративної відповідальності – закон про належну ретельність щодо примусової праці та шкоди довкіллю. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на офіційний лист, який катарська влада надіслала уряду Бельгії ще 21 травня.

У зверненні міністра енергетики Катару Саада аль-Каабі йдеться про негативну реакцію Дохи на європейський закон про належну ретельність у сфері сталого розвитку компаній (Corporate Sustainability Due Diligence Directive — CSDDD). Ця директива зобов’язує великі підприємства, що працюють на ринку ЄС, відстежувати та усувати зловживання щодо прав людини, а також екологічні порушення в ланцюгах постачання.

📢 «Простіше кажучи, якщо до директиви не буде внесено подальших змін, держава Катар та компанія QatarEnergy не матимуть іншого вибору, окрім як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого СПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне та сприятливе бізнес-середовище», – цитує Reuters лист міністра.

На момент публікації офіційні представники Бельгії відмовилися коментувати цю погрозу. Єврокомісія, зі свого боку, підтвердила факт отримання повідомлення від уряду Катару. Як зазначив її речник, наразі тривають міжурядові переговори щодо можливих змін у тексті директиви. Зокрема, на початку 2024 року ЄС уже запропонував відтермінувати набуття чинності вимог на рік — до середини 2028-го — та скоротити обсяги перевірок у ланцюгах постачання. Однак у Катарі вважають ці поступки недостатніми.

CSDDD

Закон CSDDD передбачає, що компанії, які порушують вимоги, можуть бути оштрафовані на суму до 5% їхнього глобального обороту. Такий ризик суттєво насторожує постачальників енергоносіїв із країн, де не завжди дотримуються міжнародних стандартів охорони довкілля чи умов праці.

🛢️Катар — один із ключових гравців світового ринку СПГ, поступаючись лише США та Австралії. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Євросоюз значно збільшив імпорт катарського газу, який наразі становить приблизно 12–14% всіх поставок СПГ у регіон. Для Європи Катар є важливою альтернативою російському газу, особливо на тлі спроб зменшити залежність від кремля.

Проте останніми місяцями ціни на газ у ЄС почали знижуватись. Так, 25 липня котирування досягли тримісячного мінімуму. Цьому сприяє підвищення генерації з атомних і сонячних джерел енергії, а також сприятливий прогноз погоди — теплий і безхмарний.

Брюссель дедалі більше схиляється до того, щоб встановлювати етичні рамки для бізнесу навіть у зовнішніх контрактах, тоді як постачальники сировини часто вважають це прямим втручанням у внутрішні справи.

Питання тепер полягає в тому, наскільки Євросоюз готовий жертвувати короткостроковою енергетичною безпекою заради довгострокової відповідальності. Компроміс, якщо і буде знайдений, ймовірно, передбачатиме пом’якшення вимог для країн-постачальників енергоносіїв, які наразі залишаються життєво важливими для європейської економіки.

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