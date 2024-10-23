Кабінет Міністрів змінив критерії бронювання працівників

Кабінет Міністрів України прийняв рішення провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації. Про це йдеться у Постанові № 1204 від 22 жовтня 2024 року.

Згідно з документом, були внесені зміни до критеріїв та порядку, за якими визначаються підприємства, установи та організації, що мають критичне значення для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для задоволення потреб Збройних сил України.

Передбачено, що орган, який ухвалив рішення про надання статусу критично важливого підприємства, у разі необхідності має право провести перевірку відповідності критеріям. За результатами перевірки орган приймає рішення або про скасування статусу через невідповідність критеріям, або підтверджує відповідність.

☝️ Нагадаємо, що уряд тимчасово призупинив процес бронювання працівників до середини листопада. Це викликало занепокоєння серед бізнесу, оскільки призупинення може загрожувати закриттям деяких підприємств.

Міністерство оборони уточнило, що до середини листопада буде проведено аудит підприємств, які отримали статус критично важливих для органів місцевого самоврядування. До комісії увійдуть представники військових структур. Якщо підприємство не відповідатиме критеріям важливості для держави, бронювання його працівників буде переглянуто.

Також у додатку «Дія» майже на місяць також зупинили можливість бронювання працівників від мобілізації. Про це свідчить відповідний надпис на офіційному порталі та пропонує стежити за оновленнями інформації з відновлення роботи сервісу.