Середа, 23 Жовтня, 2024
12 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВЛАДАКабінет Міністрів змінив критерії бронювання працівників
ВЛАДА

Кабінет Міністрів змінив критерії бронювання працівників

Денис Молотов
Денис Молотов
Кабінет Міністрів змінив критерії бронювання працівників

Кабінет Міністрів України прийняв рішення провести повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації. Про це йдеться у Постанові № 1204 від 22 жовтня 2024 року.

Згідно з документом, були внесені зміни до критеріїв та порядку, за якими визначаються підприємства, установи та організації, що мають критичне значення для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для задоволення потреб Збройних сил України.

Передбачено, що орган, який ухвалив рішення про надання статусу критично важливого підприємства, у разі необхідності має право провести перевірку відповідності критеріям. За результатами перевірки орган приймає рішення або про скасування статусу через невідповідність критеріям, або підтверджує відповідність.

☝️ Нагадаємо, що уряд тимчасово призупинив процес бронювання працівників до середини листопада. Це викликало занепокоєння серед бізнесу, оскільки призупинення може загрожувати закриттям деяких підприємств.

Міністерство оборони уточнило, що до середини листопада буде проведено аудит підприємств, які отримали статус критично важливих для органів місцевого самоврядування. До комісії увійдуть представники військових структур. Якщо підприємство не відповідатиме критеріям важливості для держави, бронювання його працівників буде переглянуто.

Також у додатку «Дія» майже на місяць також зупинили можливість бронювання працівників від мобілізації. Про це свідчить відповідний надпис на офіційному порталі та пропонує стежити за оновленнями інформації з відновлення роботи сервісу.

Попередня стаття
Ще один План підготує Зеленський до кінця року – ЗМІ
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

€35 млрд для України остаточно затвердила Європейська Рада

ВАЖЛИВО

Боголюбов приховав активи від Лондонського суду: загрожує арешт в Англії

КРИМІНАЛ

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість боїв зросла до 79, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

Теракт у столиці Туреччини: є загиблі та поранені

ПОДІЇ

Олександр Рувін: електронний реєстр озброєння – необхідний крок до прискорення ідентифікації зброї рф

ПОДІЇ

Росіяни руйнують Лиман: черговий авіаудар по житловому будинку

ВІЙНА

У Сеулі заявили, що КНДР направила 3000 військових до рф для війни в Україні

ПОДІЇ

Херсонщина під російським обстрілом: постраждали мирні жителі

ВІЙНА

Україна отримала черговий транш від МВФ на $1,1 мільярда

ЕКОНОМІКА

Ляшко запитали про відставку на тлі скандалу з МСЕК

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ