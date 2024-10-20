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СУСПІЛЬСТВО

В «Дія» зупинили бронювання працівників від мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
В «Дія» зупинили бронювання працівників від мобілізації

У додатку «Дія» майже на місяць зупинили можливість бронювання працівників від мобілізації. Ця функція буде недоступною до 15 листопада, про що йдеться в повідомленні на офіційному порталі застосунку.

📢 «Увага! Послугу тимчасово закрито. До 15 листопада проводиться аудит заброньованих військовозобов’язаних. Про відновлення сервісу повідомимо, стежте за оновленнями», — зазначається у заяві.

Раніше, на початку жовтня, з’явилися повідомлення у ЗМІ, що уряд нібито призупинив деякі нові положення для критично важливих підприємств.

Водночас Міністерство оборони уточнило, що до середини листопада буде проведено аудит підприємств, які отримали статус критично важливих для органів місцевого самоврядування. До комісії увійдуть представники військових структур. Якщо підприємство не відповідатиме критеріям важливості для держави, бронювання його працівників буде переглянуто.

Уряд доручив Міністерству економіки проаналізувати результати аудиту та подати відповідні висновки до Кабінету Міністрів до 20 листопада.

В «Дія» зупинили бронювання працівників від мобілізації

☝️ Нагадаємо, 18 жовтня шостий президент України Володимир Зеленський зауважив, що наразі уряд ще не підготував справедливих пропозицій щодо економічного бронювання.

📌 Також відомо, що 17 жовтня стався технічний збій у додатку «Резерв+». Внаслідок «збою», деяким користувачам з’явилося повідомлення про відстрочку до кінця мобілізації. У Міністерстві оборони запевнили, що це технічна помилка, і підкреслили, що дані про відстрочку некоректно відображаються лише в додатку, а реєстраційні записи не змінювалися.

📌 Раніше було повідомлено, що Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький зазначив, що кожен п’ятий представник культурної сфери, який отримує дозвіл на виїзд за межі України, не повертається.

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