Вівторок, 24 Червня, 2025
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Іран порушив перемир’я та завдав новий ракетний удар по Ізраїлю

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран порушив перемир’я та завдав новий ракетний удар по Ізраїлю

О сьомій ранку за ізраїльським часом мало набрати чинності припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, погоджене за посередництва США. Про це раніше повідомив президент Дональд Трамп, який оголосив про перемир’я між сторонами, що триватиме з 7:00 за місцевим часом.

Однак уже невдовзі після оголошеного часу Іран здійснив шосту хвилю ракетного обстрілу території Ізраїлю. Про це з посиланням на ізраїльську армію пишуть місцеві журналісти.

📢 «Іран порушив припинення вогню», — зазначають ізраїльські військові джерела. З інформацією якого, – шоста ракета була випущена вже після офіційного початку перемир’я.

☝️ Також відомо, що за 10 хвилин до 7-ї ранку Іран запустив п’яту хвилю обстрілів. Ця хвиля включала п’ять залпів — усього 11 ракет.

🔻 У шостій хвилі летіла одна ракета, але сам факт запуску фіксується як пряме порушення умов перемир’я.

Як повідомлялося, цієї ночі президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на перемир’я, яке має настати через 12 годин після домовленості, і стане завершенням війни.

📞 Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови з прем’єрміністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані Тегеран начебто погодився на американську пропозицію припинення бойових дій. Переговори проводилися на прохання Трампа.

☝️ Також нагадаємо, що Іран готовий призупинити свої військові дії у відповідь на ізраїльські атаки, якщо армія Ізраїлю припинить обстріли до 04:00 ранку за тегеранським часом, 24 червня. Про це у соцмережі Х (колишній Twitter) повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

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