Іран остаточно припинив співпрацю з МАГАТЕ

Ісламська Республіка Іран офіційно оголосила про завершення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Як передає видання The Times of Israel, відповідну заяву в четвер, 26 червня, зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в ефірі державного телебачення.

📢 «Законопроєкт, схвалений і сьогодні затверджений Радою вартових… є для нас обов’язковим, і немає жодних сумнівів щодо його виконання. Відтепер наші відносини та співпраця з (МАГАТЕ – ред.) набудуть нової форми», — наголосив представник уряду.

☝️За його словами, рішення ухвалено на основі закону, який раніше підтримав іранський парламент, а пізніше — Рада вартових ісламської революції. Після чого, – документ отримав обов’язковий статус.

📌 Тим часом за даними CNN, в американській розвідці вважають, що нещодавні удари США по ядерних об’єктах Ірану не завдали критичних збитків і не вплинули суттєво на ядерну програму країни. Це суперечить заявам президента Дональда Трампа, який раніше повідомив про «повне знищення» інфраструктури.

📢 Трамп різко розкритикував таку інтерпретацію ЗМІ, звинувативши медіа в спробах «принизити один з найуспішніших військових ударів в історії». Він також висловив переконання, що громадськість різко засудить ці медіа за спроби применшити ефективність місії.

💢 Також, ядерна програма Ірану зазнала таких ушкоджень після ударів Сполучених Штатів, що її відновлення буде практично неможливим. Про це в інтерв’ю Fox News заявив спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стіва Віткофф.

Нагадаємо, 25 червня парламент Ірану вже повідомляв про ухвалення відповідного законопроєкту щодо припинення співпраці з МАГАТЕ.