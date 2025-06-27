Субота, 28 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Іран остаточно припинив співпрацю з МАГАТЕ

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран остаточно припинив співпрацю з МАГАТЕ

Ісламська Республіка Іран офіційно оголосила про завершення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Як передає видання The Times of Israel, відповідну заяву в четвер, 26 червня, зробив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі в ефірі державного телебачення.

📢 «Законопроєкт, схвалений і сьогодні затверджений Радою вартових… є для нас обов’язковим, і немає жодних сумнівів щодо його виконання. Відтепер наші відносини та співпраця з (МАГАТЕ – ред.) набудуть нової форми», — наголосив представник уряду.

☝️За його словами, рішення ухвалено на основі закону, який раніше підтримав іранський парламент, а пізніше — Рада вартових ісламської революції. Після чого, – документ отримав обов’язковий статус.

📌 Тим часом за даними CNN, в американській розвідці вважають, що нещодавні удари США по ядерних об’єктах Ірану не завдали критичних збитків і не вплинули суттєво на ядерну програму країни. Це суперечить заявам президента Дональда Трампа, який раніше повідомив про «повне знищення» інфраструктури.

📢 Трамп різко розкритикував таку інтерпретацію ЗМІ, звинувативши медіа в спробах «принизити один з найуспішніших військових ударів в історії». Він також висловив переконання, що громадськість різко засудить ці медіа за спроби применшити ефективність місії.

💢 Також, ядерна програма Ірану зазнала таких ушкоджень після ударів Сполучених Штатів, що її відновлення буде практично неможливим. Про це в інтерв’ю Fox News заявив спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стіва Віткофф.

Нагадаємо, 25 червня парламент Ірану вже повідомляв про ухвалення відповідного законопроєкту щодо припинення співпраці з МАГАТЕ.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Комбат ЗСУ під слідством через нарахування фіктивних «бойових»

КРИМІНАЛ

Київ синхронізує санкційний тиск із Заходом

ВЛАДА

росія атакувала енергетичну інфраструктуру Херсонщини

ВІЙНА

Удар по Самару: росіяни вбили п’ятьох людей, оголошено жалобу

ВІЙНА

США не виключають інвестицій у ядерну інфраструктуру Ірану – ЗМІ

ПОЛІТИКА

“Орєшнік” та “шахед” з ШІ й камерою: у Києві показали збиті безпілотники рф

ПОДІЇ

Викрито розкрадання в Укрзалізниці на 15 млн грн

КРИМІНАЛ

Обшуки у справі Гусакова: перевіряють банківські картки та криптовалюту

КРИМІНАЛ

Один загиблий і четверо поранених: наслідки обстрілу Харківщини

ВІЙНА

НАБУ наполягає на відстороненні Чернишова від посади

КРИМІНАЛ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"