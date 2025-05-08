Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

У північних та північно-західних регіонах Індії щонайменше 21 аеропорт буде повністю закрито на тлі загострення військової ситуації поблизу кордону з Пакистаном. Про це повідомило видання Hindu з посиланням на уряд країни.

✈️ Згідно з NOTAM (повідомленням для пілотів), яке було видано індійською владою, закриття триватиме до 5:29 суботи, 10 травня. Це рішення стосується летовищ, розташованих на контрольованих Індією територіях штату Джамму і Кашмір. А також у прилеглих регіонах — Леху, Пенджабі, Хімачал-Прадеші, Раджастані та Гуджараті.

Заборона на польоти вже спричинила масове скасування внутрішніх рейсів індійських авіакомпаній. Водночас міжнародні перельоти також зазнали труднощів, адже після загострення напруженості між Індією та Пакистаном авіаперевізники змушені обходити повітряний простір Пакистану, який більше не можна використовувати для входу в Індію.

Це не перший випадок обмежень у повітряному просторі: раніше Індія вже тимчасово запроваджувала заборону для пакистанських літаків, що також впливало на міжнародні маршрути.

☝️ Також нагадаємо, що пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф повідомив про знищення п’яти бойових літаків Індії. За його словами, відбулось захоплення в полон індійських військовослужбовців. Про це посадовець заявив в інтерв’ю національному телеканалу у ніч на середу, 7 травня.