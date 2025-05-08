Четвер, 8 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія закриває понад 20 аеропортів через військову активність

У північних та північно-західних регіонах Індії щонайменше 21 аеропорт буде повністю закрито на тлі загострення військової ситуації поблизу кордону з Пакистаном. Про це повідомило видання Hindu з посиланням на уряд країни.

✈️ Згідно з NOTAM (повідомленням для пілотів), яке було видано індійською владою, закриття триватиме до 5:29 суботи, 10 травня. Це рішення стосується летовищ, розташованих на контрольованих Індією територіях штату Джамму і Кашмір. А також у прилеглих регіонах — Леху, Пенджабі, Хімачал-Прадеші, Раджастані та Гуджараті.

Заборона на польоти вже спричинила масове скасування внутрішніх рейсів індійських авіакомпаній. Водночас міжнародні перельоти також зазнали труднощів, адже після загострення напруженості між Індією та Пакистаном авіаперевізники змушені обходити повітряний простір Пакистану, який більше не можна використовувати для входу в Індію.

Це не перший випадок обмежень у повітряному просторі: раніше Індія вже тимчасово запроваджувала заборону для пакистанських літаків, що також впливало на міжнародні маршрути.

☝️ Також нагадаємо, що пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф повідомив про знищення п’яти бойових літаків Індії. За його словами, відбулось захоплення в полон індійських військовослужбовців. Про це посадовець заявив в інтерв’ю національному телеканалу у ніч на середу, 7 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

125 літаків у повітрі: масштабний повітряний бій між Індією та Пакистаном

ПОДІЇ

Росія атакувала Сумщину попри заявлене «перемир’я»

ВІЙНА

Євробачення-2025 опинилося в центрі скандалу через участь Ізраїлю

СУСПІЛЬСТВО

День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

ВАЖЛИВО

Росіяни скинули авіабомбу на житловий будинок у Костянтинівці

ВІЙНА

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

ПОДІЇ

Диверсія українського підпілля в Підмосков’ї: порушено зв’язок на військових об’єктах рф

ВІЙНА

Президент Франції прийняв тимчасового лідера Сирії

ПОЛІТИКА

Найбільше боїв – на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

139 бойових зіткнень за добу: Генштаб повідомив про атаки на фронті 7 травня

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип