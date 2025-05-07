Пакистан заявив про збиття п’яти індійських літаків та полонених солдатів

Пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф повідомив про знищення п’яти бойових літаків Індії та захоплення в полон індійських військовослужбовців. Про це він заявив в інтерв’ю національному телеканалу у ніч на середу, 7 травня, передає агентство Bloomberg.

📢 «Ми збили п’ять літаків ВПС Індії, а також захопили кількох солдатів», — заявив глава оборонного відомства.

Перед цим видання The Guardian із посиланням на пакистанських урядовців та військових повідомляло про збиття щонайменше трьох індійських повітряних суден.

Генеральний директор відомства зі зв’язків з громадськістю пакистанських збройних сил, генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі, офіційно підтвердив:

📢 «Я підтверджую, що ми збили щонайменше два літаки ВПС Індії».

Крім того, високопоставлене джерело в пакистанських силових структурах на умовах анонімності уточнило: один літак було збито в Батхінді (індійський Пенджаб), а ще два — в контрольованому Індією Кашмірі, у районах Авантіпора та Ахнур. За його словами, винищувачі перебували в повітряному просторі Пакистану після завданих ударів.

📢 «Індія першою здійснила напад на мирне населення Пакистану. Ми змушені були дати відповідь, аби захистити наш суверенітет», — наголосив представник служби безпеки.

У свою чергу, офіційний Нью-Делі підтвердив, що індійські сили атакували об’єкти в Пакистані, які назвали «терористичною інфраструктурою», а також завдали ударів по районах Джамму і Кашмір, що перебувають під контролем Ісламабаду.

Напруження між Індією та Пакистаном суттєво загострилося після нападу 22 квітня в місті Пахалгам, де внаслідок атаки бойовиків загинули 26 осіб. Індійська сторона поклала відповідальність на Пакистан, який у відповідь категорично заперечив свою причетність. На спільному кордоні двох ядерних держав регулярно фіксують перестрілки.

☝️ Також нагадаємо, що рівень води у річці Чинаб, яка бере початок в Індії та протікає до Пакистану, різко впав після того, як індійська влада повністю перекрила шлюзи на греблях Багліхар і Салал.