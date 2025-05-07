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Пакистан заявив про збиття п’яти індійських літаків та полонених солдатів

Денис Молотов
Денис Молотов
Пакистан заявив про збиття п’яти індійських літаків та полонених солдатів

Пакистанський міністр оборони Хаваджа Асіф повідомив про знищення п’яти бойових літаків Індії та захоплення в полон індійських військовослужбовців. Про це він заявив в інтерв’ю національному телеканалу у ніч на середу, 7 травня, передає агентство Bloomberg.

📢 «Ми збили п’ять літаків ВПС Індії, а також захопили кількох солдатів», — заявив глава оборонного відомства.

Перед цим видання The Guardian із посиланням на пакистанських урядовців та військових повідомляло про збиття щонайменше трьох індійських повітряних суден.

Генеральний директор відомства зі зв’язків з громадськістю пакистанських збройних сил, генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі, офіційно підтвердив:

📢 «Я підтверджую, що ми збили щонайменше два літаки ВПС Індії».

Крім того, високопоставлене джерело в пакистанських силових структурах на умовах анонімності уточнило: один літак було збито в Батхінді (індійський Пенджаб), а ще два — в контрольованому Індією Кашмірі, у районах Авантіпора та Ахнур. За його словами, винищувачі перебували в повітряному просторі Пакистану після завданих ударів.

📢 «Індія першою здійснила напад на мирне населення Пакистану. Ми змушені були дати відповідь, аби захистити наш суверенітет», — наголосив представник служби безпеки.

У свою чергу, офіційний Нью-Делі підтвердив, що індійські сили атакували об’єкти в Пакистані, які назвали «терористичною інфраструктурою», а також завдали ударів по районах Джамму і Кашмір, що перебувають під контролем Ісламабаду.

Напруження між Індією та Пакистаном суттєво загострилося після нападу 22 квітня в місті Пахалгам, де внаслідок атаки бойовиків загинули 26 осіб. Індійська сторона поклала відповідальність на Пакистан, який у відповідь категорично заперечив свою причетність. На спільному кордоні двох ядерних держав регулярно фіксують перестрілки.

☝️ Також нагадаємо, що рівень води у річці Чинаб, яка бере початок в Індії та протікає до Пакистану, різко впав після того, як індійська влада повністю перекрила шлюзи на греблях Багліхар і Салал.

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