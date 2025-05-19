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ЄС стикається з дефіцитом газу на початку літа: витрати зростуть

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС стикається з дефіцитом газу на початку літа: витрати зростуть

Європейський Союз розпочинає літній сезон із нестачею природного газу у сховищах, що загрожує подорожчанням енергоносіїв і загостренням конкуренції за ресурси з Азією. Про це повідомляє The Financial Times у понеділок, 19 травня.

📢 «Цього року ЄС доведеться витратити приблизно €26 млрд, щоб досягти 90% заповнення газових сховищ, тоді як минулого року на це пішло €16 млрд. Потреба в додатковому імпорті спричинена активним споживанням під час холодної зими», — зазначив аналітик Allianz Trade Ано Куханатан.

У березні 2025 року газосховища були заповнені лише на третину, тоді як європейське правило передбачає досягнення 90% до початку опалювального сезону.

📉 Крім погодних факторів, вплинуло й зниження виробництва вітрової енергії, що збільшило споживання газу для генерації електроенергії.

📈 Експерти Morgan Stanley прогнозують зростання цін на природний газ на 10% упродовж літа. Очікується, що імпорт скрапленого природного газу (СПГ) зросте на 45%. Для спроби частково компенсувати нестачу в сховищах і досягти 80% заповнення.

Ситуацію ускладнює зростання попиту з боку Китаю — найбільшого імпортера ЗПГ у світі. Пожвавлення азійських ринків може додатково підняти світові ціни.

📌 Попри санкції, у 2023 році ЄС збільшив імпорт російського скрапленого газу, який покрив близько 19% потреб Євросоюзу. Однак у Брюсселі планують до 2027 року повністю відмовитися від російських енергоносіїв. Одним із майбутніх джерел стане чорноморське родовище в Румунії, постачання з якого вже законтрактовані для Німеччини.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія «Молдовагаз» здійснила тестову закупівлю природного газу. Він був доставлений в країну Трансбалканським газовим коридором на болгарській платформі Balkan Gas Hub.

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