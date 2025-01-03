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Молдова придбала природний газ із Болгарії

Денис Молотов
Денис Молотов
Молдова придбала природний газ із Болгарії

Компанія «Молдовагаз» здійснила тестову закупівлю природного газу. Він був доставлений в країну Трансбалканським газовим коридором на болгарській платформі Balkan Gas Hub. Про це повідомив в.о. голови правління компанії Вадим Чебан у Telegram.

📢 «31 грудня 2024 року в тестовому режимі було успішно проведено закупівлю природного газу в Болгарії, на платформі Balkan Gas Hub, для АТ Молдовагаз. Кількість придбаного газу становить 240 мВт-ч, який був транспортований Трансбалканським коридором через Болгарію, Румунію та Україну до точки міжсистемного з’єднання Кеушень, на кордоні Республіки Молдова», – зазначив він.

Чебан підкреслив, що компанія «Молдовагаз» спільно з АТ «Енергоком», державним імпортером енергоресурсів, «готовий сприяти, включаючи технічну та комерційну підтримку, ТОВ Тираспільтрансгаз (оператор ГТС у Придністров’ї – ред.) в організації закупівель природного газу на будь-якій європейській газовій платформі на ринкових умовах для забезпечення мешканців лівого берега Дністра енергоресурсами у кризовій ситуації, що склалася».

Молдовська сторона вже направила офіційний лист на адресу керівництва «Тираспільтрансгаз».

📢 «Природний газ може бути поставлений різними альтернативними транспортними маршрутами до кордону Республіки Молдова, на базі агентського договору з ТОВ Тираспільтрансгаз», – додав Чебан.

Нагадаємо, з 1 січня транзит російського газу через територію України було припинено у зв’язку із завершенням дії контракту з «Газпромом». Постачання газу до Придністров’я (лівобережжя) через Молдову (правобережжя) також зупинено.

Варто зазначити, що правобережна частина Молдови вже протягом кількох років закуповує газ для власних потреб у європейських постачальників. Натомість Придністров’я, яке раніше отримувало газ через “Молдовагаз”, залишилося без постачання енергоресурсів, зокрема тепла та гарячої води.

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