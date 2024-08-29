Єлизавета II: про смерть повідомили суспільству не відразу – ЗМІ

Королева Єлизавета II, можливо, пішла з життя у замку Балморал раніше, ніж це було офіційно оголошено. Відомо, що її стан здоров’я значно погіршився вранці 8 вересня 2022 року, однак не всі члени королівської родини змогли вчасно попрощатися з нею. Про це повідомляє видання Daily Star.

Офіційна заява про смерть королеви була зроблена о 18:30 того ж дня, коли їй було 96 років. Однак, за інформацією джерел, її самопочуття почало різко погіршуватися ще зранку, що спочатку трималося в таємниці.

Перший сигнал про можливі проблеми з’явився близько 7-ї ранку, коли з Віндзорського замку вилетів гелікоптер, щоб доставити принца Уельського (Чарльза) з Дамфріс-гаусу в Ейрширі, де він провів ніч. Це могло насторожити тих, хто уважно спостерігав за подіями.

Принц Чарльз прибув до Балморала о 10:30 ранку, за ним приїхала Камілла з сусіднього Біркголла. Донька королеви, принцеса Анна, вже була поруч з матір’ю.

ЗМІ почали підозрювати важкий стан королеви лише о 12:50, коли Букінгемський палац оголосив, що принци Вільям, Ендрю, Едвард та Софі прямують до Шотландії. Принц Гаррі вилетів трохи пізніше, однак без Меган Маркл.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, королева померла о 15:10 від «старості». Однак деякі члени родини, які приїхали до Балморала, не встигли попрощатися. Принц Вільям та інші приземлилися в аеропорту Абердіна о 15:50, тоді як Гаррі прибув до Великої Британії лише о 18:45.

Представник короля Чарльза зазначив, що громадськість було поінформовано лише після того, як усі члени родини отримали повідомлення. Однак у своїх мемуарах «Запасний» принц Гаррі написав, що дізнався про смерть бабусі від журналістів BBC, а не від членів родини.

Напередодні батько зателефонував йому та повідомив, що королева Єлизавета II погано себе почуває, попросивши не брати з собою Меган Маркл через її напружені стосунки з монархією.