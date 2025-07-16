ГУР: Україна не готова до використання ракет Tomahawk

Заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький вважає, що застосування ракет Tomahawk наразі є малоймовірним через технічні обмеження. Про це він повідомив в інтерв’ю британській газеті The Guardian, коментуючи можливість передачі цих озброєнь з боку США.

📢 «Їх непросто використовувати. Основними носіями є бойові кораблі або стратегічні бомбардувальники. У нас немає стратегічних бомбардувальників», — пояснив Скібіцький.

Ракети Tomahawk зазвичай запускають із морських платформ або повітряних стратегічних засобів доставки, на кшталт американських B-52. Україна не володіє подібними засобами, тому навіть у разі передачі цих далекобійних засобів ураження їх ефективне застосування є проблематичним.

Представник ГУР акцентував, що для України важливо здійснювати «кінетичні удари» по об’єктах глибоко в тилу на росії. За його словами, російські збройні сили вже перемістили ключові бази на понад 500 км від українського кордону, що значно ускладнює досягнення цілей доступними засобами.

📢 «Наразі ми можемо атакувати такі об’єкти хіба що дронами з 5 кілограмами вибухівки. Це недостатньо», — зауважив він.

У цьому контексті він наголосив на важливості отримання від США дозволу на використання ракет ATACMS із радіусом дії до 300 км. Ці ракети несуть 500 кг вибухівки та, за словами Скібіцького, здатні завдавати суттєвої шкоди ворожим об’єктам.

📢 «Для нас дуже важливо отримати дозвіл від США на використання ракет великої дальності. Ми хочемо руйнувати і виводити з ладу, згідно з процедурою НАТО», — підкреслив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп розглядав варіант передачі Україні крилатих ракет Tomahawk великої дальності. Однак питання їх практичного застосування досі залишається відкритим через обмежену технічну можливість ЗСУ інтегрувати ці системи в існуючу інфраструктуру.

☝️ Також стало відомо, що Сполучені Штати вже розпочали процес передачі систем протиповітряної оборони «Patriot» європейським країнам, які повністю фінансуватимуть це постачання для потреб України.