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ВІЙНА

ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області рф

Денис Молотов
Денис Молотов
ГУР підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області рф

У ніч проти суботи, 24 серпня, українські розвідники успішно підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області на росії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

📢 «Воїни ГУР МО України завдали успішної вогневої поразки за польовим складом боєприпасів, розташованим поблизу населеного пункту Острозької воронезької області росії. Склад БК належав угрупованню військ «захід» вс рф», – зазначили в розвідці.

За інформацією ГУР, на цьому військовому об’єкті зберігались артилерійські та танкові снаряди, патрони для стрілецької зброї та ракети класу «земля-повітря», загальна вага яких перевищувала п’ять тисяч тонн.

Тієї ж суботньої ночі у Воронезькій області на росії було зафіксовано потужні вибухи. Російські джерела повідомили про атаку дронів і зазначили, що в регіоні були дві хвилі атаки. Внаслідок вибухів в Острогозькому районі спалахнула масштабна пожежа з детонацією боєприпасів, що зберігались на ворожому складі.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у четвер, 22 серпня, ймовірно, стався ракетний удар по російському порту «Кавказ» біля Керчі. ЗМІ на росії повідомляють, що на поромі, який знаходився в порту, перебувала велика кількість цистерн з пальним.

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