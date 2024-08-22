На росії в порту «Кавказ» знищено велику кількість цистерн з пальним. Паром затонув

У четвер, 22 серпня, ймовірно, стався ракетний удар по російському порту «Кавказ» біля Керчі. ЗМІ на росії повідомляють, що на поромі, який знаходився в порту, перебувала велика кількість цистерн з пальним.

Згідно з повідомленнями з Керчі, українська ракета влучила в пором у порту «Кавказ». Українські Telegram-канали також заявляють, що логічною військовою ціллю був пором «Конро Трейдер», завантажений великою кількістю пального.

Спочатку були відсутні підтвердження цієї інформації, але з району порту на Таманському півострові продовжує підійматися дим. Місцеві охоче фільмували та фіксували вибухову подію та її наслідки. Згодом у мережі з’явились фото та відео з місця «бавовни».

Оперативний штаб регіону інформує, що на поромі «Конро Трейдер» внаслідок удару виникла пожежа. Як зазначив голова Темрюкського району Краснодарського краю федір бабенков, на борту було 30 цистерн з паливом.

Дуже швидко, після серії вибухів цистерн з пальним, пором затонув. Водночас штаб повідомляє, що осередків займання на території порту немає.

За інформацією від рашистського агентства «РІА Новини», на момент атаки на поромі перебували п’ятеро осіб, проте їхня доля залишається невідомою.

Українська сторона поки що утримується від коментарів щодо інциденту.

Також стало відомо, що в Севастополі на військових об’єктах була оголошена тривога, а рух через «Керченський» міст тимчасово припинили.

Це не перший подібний випадок — минулого місяця російські джерела повідомляли про атаку на пором у тому ж порту.

Варто зазначити, що порт «Кавказ» розташований на косі Чушка Краснодарського краю на росії у Керченській протоці.

Як повідомлялося раніше, російські нафтобази, зокрема в Ростовській області, теж ставали мішенню для влучних атак дронів. Там вогнеборці п’яту добу не можуть загасити величезне згарище, а цистерни продовжують вибухати.