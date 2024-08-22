Четвер, 22 Серпня, 2024
22.6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОНа росії в порту «Кавказ» знищено велику кількість цистерн з пальним. Паром...
ВАЖЛИВО

На росії в порту «Кавказ» знищено велику кількість цистерн з пальним. Паром затонув

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії в порту «Кавказ» знищено велику кількість цистерн з паливом. Паром затонув

У четвер, 22 серпня, ймовірно, стався ракетний удар по російському порту «Кавказ» біля Керчі. ЗМІ на росії повідомляють, що на поромі, який знаходився в порту, перебувала велика кількість цистерн з пальним.

Згідно з повідомленнями з Керчі, українська ракета влучила в пором у порту «Кавказ». Українські Telegram-канали також заявляють, що логічною військовою ціллю був пором «Конро Трейдер», завантажений великою кількістю пального.

Спочатку були відсутні підтвердження цієї інформації, але з району порту на Таманському півострові продовжує підійматися дим. Місцеві охоче фільмували та фіксували вибухову подію та її наслідки. Згодом у мережі з’явились фото та відео з місця «бавовни».

Оперативний штаб регіону інформує, що на поромі «Конро Трейдер» внаслідок удару виникла пожежа. Як зазначив голова Темрюкського району Краснодарського краю федір бабенков, на борту було 30 цистерн з паливом.

Дуже швидко, після серії вибухів цистерн з пальним, пором затонув. Водночас штаб повідомляє, що осередків займання на території порту немає.

За інформацією від рашистського агентства «РІА Новини», на момент атаки на поромі перебували п’ятеро осіб, проте їхня доля залишається невідомою.

Українська сторона поки що утримується від коментарів щодо інциденту.

Також стало відомо, що в Севастополі на військових об’єктах була оголошена тривога, а рух через «Керченський» міст тимчасово припинили.

Це не перший подібний випадок — минулого місяця російські джерела повідомляли про атаку на пором у тому ж порту.

Варто зазначити, що порт «Кавказ» розташований на косі Чушка Краснодарського краю на росії у Керченській протоці.

Як повідомлялося раніше, російські нафтобази, зокрема в Ростовській області, теж ставали мішенню для влучних атак дронів. Там вогнеборці п’яту добу не можуть загасити величезне згарище, а цистерни продовжують вибухати.

Попередня стаття
Матеріали справ «гауляйтерів» Сєвєродонецька та Новопскова скеровано до суду
Наступна стаття
США продадуть до Румунії сучасні ракети AMRAAM
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

рф здійснила 88 обстрілів по Сумщині: 2 загиблих, 3 поранених

ПОДІЇ

Зерно з Луганщини окупанти вивозять через Каспійське море до Ірану

ЛУГАНЩИНА

Зеленський вручив нагороди “Національна легенда України”. Серед нагороджених – Усик, Харлан та Параджанов

ПОДІЇ

Україна готова забезпечити освітній процес дітям у Курській області – МОН

ОСВІТА

США продадуть до Румунії сучасні ракети AMRAAM

ПОЛІТИКА

Матеріали справ «гауляйтерів» Сєвєродонецька та Новопскова скеровано до суду

КРИМІНАЛ

Генштаб: Сили оборони на Покровському напрямку за сьогодні вже відбили 28 атак ворога

ВІЙНА

Фейк: У Сумах залишать без зарплати тих, хто не здасть кров для армії

СТОПФЕЙК

Зеленський перебував у прикордонній території Сумської області

ВЛАДА

путін не погодиться на мир з власної волі, і Україна змушена застосовувати різноманітні інструменти примусу – ОП

ПОЛІТИКА
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ