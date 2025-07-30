Голова АРМА йде з посади: Олена Дума подала заяву

Керівниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума оголосила про своє рішення піти з посади. Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook у середу, 30 липня.

📢 «Я написала заяву про звільнення з посади голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день», — повідомила посадовиця.

Своє рішення Олена Дума пояснила тим, що хоче дати можливість реалізувати положення нового законодавства у повному обсязі, зокрема в частині конкурсу на голову АРМА, який тепер має проходити за новими стандартами та за участі міжнародних експертів.

На посаді очільниці Агентства Дума перебувала з 30 червня 2023 року. До призначення вона обіймала низку ключових посад у державному секторі. Зокрема, з 2011 до 2015 року керувала Департаментом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у Міністерстві юстиції. У 2015–2019 роках працювала директоркою Департаменту управління держмайном у Мінекології. Також була директоркою Фонду соцстраху (2020) та заступницею голови Чернігівської обласної адміністрації (2021).

Рішення про відставку збіглося з офіційним набуттям чинності закону про реформу АРМА, який шостий президент України Володимир Зеленський підписав 27 липня. Цей документ є частиною зобов’язань України у межах євроінтеграційного процесу та передбачає істотне оновлення принципів роботи агентства. Зокрема, запроваджено прозорі конкурсні процедури добору керівника, нові стандарти менеджменту арештованих активів, а також зовнішній аудит і контроль з боку незалежних експертів.

Окрім зміцнення інституційної спроможності АРМА, реформа має і вагоме фінансове значення для держави. Підписання закону стало однією з умов для отримання наступного траншу фінансової допомоги від Європейського Союзу — в обсязі 600 мільйонів євро. Його набуття чинності розблоковує надходження цих коштів.