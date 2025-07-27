Зеленський підписав закони про реформу АРМА і факторинг

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав два важливі закони — про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) і про факторинг. Обидва документи є частиною зобов’язань України перед Євросоюзом у межах фінансової програми Ukraine Facility. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі в неділю, 27 липня, після телефонної розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

📢 «Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня», — написав Зеленський.

За його словами, Україна продовжує виконувати реформи, які є передумовою для отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Зокрема, саме підписання закону про АРМА дозволяє розблокувати 600 мільйонів євро допомоги.

📢 «Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів», — зазначив президент.

Крім того, сторони обговорили й новий, 18-й пакет санкцій проти росії. Зеленський подякував за те, що він передбачає зниження граничної ціни на російську нафту. Він наголосив, що всі санкційні пакети, ухвалені ЄС, синхронізовані з українськими обмеженнями й уже діють на території України.

Під час розмови також ішлося про євроінтеграцію. Зеленський підтвердив готовність України якомога швидше виконати технічні умови для відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Європейського Союзу.

Євроінтеграційний закон про реформу АРМА запроваджує нові вимоги до призначення голови агентства. Передбачається прозора конкурсна процедура з участю міжнародних експертів, а також чіткий механізм управління активами та посилений контроль за їх передачею.

Закон про факторинг, своєю чергою, адаптує українське законодавство до міжнародних стандартів. Зокрема, він впроваджує положення Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права. Це має наблизити українську систему факторингу до провідних практик у цій сфері.

☝️ Нагадаємо, раніше стало відомо, що Уряд України затвердив новий склад заступників міністра оборони. Відповідне рішення повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. До керівної команди увійшли військові та цивільні фахівці з досвідом у логістиці, безпеці, цифровізації та оборонно-промисловому комплексі.