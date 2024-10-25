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ПОЛІТИКА

Генеральному секретарю ООН Гутеррішу відмовлено у візиті до Києва – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Генеральному секретарю ООН Гутеррішу відмовлено у візиті до Києва - ЗМІ

Шостий президент України Володимир Зеленський не погодився та відмовив у візиті генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу до Києва. Про це 25 жовтня повідомило AFP з посиланням на власні джерела в Офісі президента.

📢 «Зеленський відхилив візит глави ООН в Україну через поїздку до росії: Джерело в Офісі президента України», – зазначено у повідомленні.

Джерела видання РБК-Україна підтвердили цю інформацію, зазначивши, що після відвідування Казані Гутерріш мав намір приїхати в Україну, однак Зеленський вирішив не підтверджувати візит.

📢 «Після Казані (Гутерріш) хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерріша тут не буде, зокрема, через приниження здорового глузду та міжнародного права в Казані», – зауважило високопоставлене джерело в Офісі президента.

Як відомо, цього тижня генеральний секретар ООН здійснив неанонсований візит на росію до Казані на початку саміту БРІКС. У четвер Гутерреш виступив на саміті БРІКС та згодом провів двосторонню зустріч з путіним.

Цей крок викликав критику з боку Міністерства закордонних справ України (МЗС), де висловили занепокоєння тим, що поїздка на росію шкодить репутації ООН.

Також нагадаємо, що раніше Гутерріш не був присутній на глобальному Саміті миру, який Україна організувала у червні у Швейцарії.

Зеленський, коментуючи таку ситуацію, зазначив, що «сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані».

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