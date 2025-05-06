Вівторок, 6 Травня, 2025
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Фрідріх Мерц не зміг стати канцлером Німеччини з першої спроби

Денис Молотов
Денис Молотов
Фрідріх Мерц не зміг стати канцлером Німеччини з першої спроби

Лідер Християнсько-демократичного союзу (CDU) Фрідріх Мерц зазнав невдачі під час першого голосування та не зміг отримати необхідну більшість голосів у парламенті щодо обрання його канцлером Німеччини. Попри створення коаліції з соціал-демократами (SPD), йому не вдалося здобути необхідну більшість. Про це повідомляє агентство Reuters.

📢 «Мерц, 69 років, який очолив свою CDU/CSU на перемогу на федеральних виборах у лютому та згодом уклав коаліційну угоду з центристами соціал-демократами (SPD), отримав лише 310 голосів у нижній палаті парламенту. Для отримання більшості Мерцу потрібно було 316 голосів», — заявила президентка Бундестагу Юлія Клекнер.

Після оголошення результатів Клекнер тимчасово зупинила засідання парламенту, щоб дати можливість фракціям провести консультації щодо подальших дій.

Згідно з даними BBC, хоча коаліція консерваторів із соціал-демократами формально має парламентську більшість, 18 депутатів, які мали проголосувати за Мерца, не підтримали його кандидатуру. Така ситуація стала несподіваною і, як зазначається, «безпрецедентною в сучасній політичній історії ФРН».

☝️ За німецькою конституцією не передбачено обмежень щодо кількості спроб голосування. Якщо жоден кандидат не набере абсолютної більшості, парламент може обрати канцлера простою більшістю або передати ініціативу федеральному президенту.

Наступне голосування може відбутися вже у вівторок. У парламенту є 14 днів на те, щоб визначити канцлера — Мерца або іншого претендента — більшістю голосів. Вже у наступний вівторок може бути проведене ще одне голосування.

☝️ Нагадаємо, блок CDU/CSU здобув перемогу на національних виборах у лютому, набравши 28,5% голосів. Однак для створення урядової більшості партії потрібен був коаліційний партнер. У понеділок, 5 травня, Мерц уклав коаліційну угоду з SPD, яка отримала лише 16,4% голосів — найгірший результат соціал-демократів у повоєнній історії Німеччини.

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