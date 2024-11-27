«Формула сонця» – об’єднує луганців

На тлі війни та вимушеного переселення тисячі людей намагаються знайти не лише дах над головою, але й своє місце у нових реаліях життя. Безліч фондів та громадських організацій ставлять за мету допомогти ВПО адаптуватися, надати матеріальну та ментальну допомогу, підтримати у скрутні часи. Наша редакція, яка на 100% складається з переселенців, з власного досвіду розуміє усі виклики та труднощі, з якими щодня доводиться стикатися людям, яких називають «ВПО», у боротьбі за право жити та розвиватися у рідній країні. Та з радістю висвітлює позитивні зрушення, прояви підтримки та культурні заходи, які допомагають не просто пережити цей складний час, а дарують надію на світле майбутнє кожному з нас!

Нещодавно, ми розповідали вам про життя переселенців у гуртожитку, який став новою домівкою для сотень переселенців, та про кроки, які були зроблені місцевою владою для забезпечення луганців житлом. В цьому матеріалі, ми більш докладно розповімо про культурну компоненту інтеграції, а саме про фестиваль вільної Луганщини «Формула сонця», який організували Лисичанська МВА разом з благодійними фондами «Культурні Сили України» та «Лютий».

«Формула сонця»

Фестиваль «Формула сонця» було зорганізовано та проведено для вимушених переселенців 25 серпня цього року на території гуртожитку «Європейського університету» у Києві. Цей захід мав одразу кілька важливих цілей: об’єднання переселенців Луганщини, демонстрація міцності та стійкості громади, зміцнення патріотичного духу.

За словами організаторів, такі події є надзвичайно важливими й для збереження української ідентичності. Під час війни культура стає не лише засобом самовираження, але й важливим інструментом протидії ворожій пропаганді. Зусилля, спрямовані на патріотичне виховання, особливо цінні для тих, хто переживає кризові моменти й шукає опори в спільноті однодумців.

«Для нас було важливо відзначити 33 річницю Незалежності України й провести фестиваль вільної Луганщини «Формула сонця», показавши суспільству й собі, що в єдності — наша сила, що Луганщина обов’язково буде вільною й наша українська культура то є невіддільна частина нашої ідентичності, що Луганщина — це Україна!», – зазначила заступниця керівника Лисичанської МВА Оксана Волошина.

«Для нас сьогодні культура є визначною, вона об’єднує людей навіть тоді, коли територія фізично окупована ворогом», – додала керівниця БФ «Культурні Сили України» Марія Скворцова.

Фестиваль «Формула сонця» став яскравим прикладом того, як культура здатна об’єднувати людей навіть у найскладніших умовах. Цей захід не лише подарував учасникам радість і надію, але й нагадав про те, що українська ідентичність, патріотизм і спільні цінності є тією силою, яка допомагає вистояти перед викликами війни. Такі ініціативи не просто підтримують дух переселенців — вони формують фундамент для майбутнього, де кожен відчуває свою значущість і причетність до великої української родини.

Об’єднані культурою

Всеукраїнська організація БФ «Культурні Сили України» – це об’єднання діячів культури, створене для підтримки та розвитку прифронтових громад. Організація займається розвитком критичного мислення та громадянської свідомості українців через активну участь у формуванні культурного середовища. На рахунку організації вже 380 освітніх та культурних подій та понад 650 патріотичних стінописів на деокупованих територіях. Організація відвідала понад 50 прифронтових населені пункти та продовжує підтримувати людей.

«Ми їздимо прифронтовими територіями й робимо такі заходи аби морально підтримати людей в цей непростий час. Також ми багато їздимо по Херсонщині, Харківщині, Запоріжжю, Донеччині й створюємо різні культурно-мистецькі проєкти. Наші артисти розуміють наскільки сьогодні важливо культура для підтримки сили духу», – розповіла нашим журналістам керівниця БФ «Культурні Сили України» Марія Скворцова.

Вона додає, що Лисичанська громада звернулась до них із проханням провести культурний захід для об’єднання луганців, які вимушені проживати поза територією своїх громад.

Загалом культурно-мистецький захід тривав 8 годин й містив купу активностей для дорослих та дітей. Фестиваль «Формула сонця», який проходив у Києві містив в собі два перформанси: медіаінсталяцію «Терикон» та «Небо над домом».

Символи мирного життя

Медіаінсталяцію «Терикон» розмістили у спеціально об’єднаній кімнаті у гуртожитку. Вона являє собою велику піраміду, яка відтворює образ шахтного терикона. Терикони притаманні окупованій місцевості Донбасу та вже давно стали символічною візитівкою регіону у творчості багатьох митців. На цю конструкцію з проєкторів під музичний фон транслювали у зворотному хронологічному порядку супутникові зображення окупованих населених пунктів. Тобто від повної руйнації населених пунктів, таких як Попасна, до часів, де все ще було цілим та неушкодженим. За допомогою такого художнього засобу автори інсталяції не тільки показали трагічність та масштаби руйнувань, але й символічно натякнули, що після деокупації мирне життя повернеться, а території відбудуються.

«Отримавши запит від громади, ми розпочали пошук та спілкування з людьми, аби визначити, що для них є символом Луганщини. Одним з таких символів став терикон, дуже притаманний об’єкт для Донеччини та Луганщини. Процес створення інсталяції тривав близько місяця. В териконі ми використали супутникові знімки Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної в певній реверсивній хронології від сьогодення до стану 2013, 2015, 2017 років», – розповів автор медіаінсталяції член PHOTINUS STUDIO Павло Сірко.

«В кімнаті з інсталяцією дуже спокійна атмосфера й складається неймовірна реалістична ілюзія терикона з краєвидами. Створюючи цю інсталяцію ми хотіли, аби кожна людина, яка жила в тій місцевості, згадала про рідну землю», – додала керівниця БФ «Культурні Сили України» Марія Скворцова.

Медіаінсталяцію «Небо над домом» являє собою металеву конструкцію замість даху в якій розташований екран, на якому транслювали відеозапис мирного неба. ЇЇ розмістили на вулиці біля входу у гуртожиток. Кожен з відвідувачів міг зайти у середину, лягти на землю й подивитися на шматочок мирного неба.

«Люди мали змогу розміститися, надягнути навушники й побачити мирне небо, де літають літаки, співають пташки… Це мирне небо, про яке кожен мріє й воно можливо!», – розказала Марія Скворцова.

«Інсталяція «Небо над домом» має декілька складових елементів, однак основна її задача, створити певний емоційний зв’язок з рідною землею. Будівельні ліси – символізують процес відбудови зруйнованих будинків, а на екрані транслюється мирне небо», – додав автор медіаінсталяції Павло Сірко.

Мешканці громади, з якими спілкувались наші журналісти під час заходу, залюбки ділилися враженнями. Вони розповідали, що ці інсталяції дійсно допомагають подумки повернутися у минуле, де в них було мирне й спокійне життя.

«Ви знаєте, спершу коли дивишся на все це, бере туга за втраченою домівкою! Скільки було зруйновано, скільки знищено. Ми жили собі й нікого не чіпали, а потім прийшли росіяни та все знищили… Але я вірю, що ми повернемось й все відбудуємо!», – говорить переселенка пані Тамара.

Відеоінтерв’ю:

Свято єднання та підтримки

Діти переселенці долучились до майстер-класу від простору «Десь тут». Вони мали змогу виготовити іграшки з бісеру, зробити аплікацію та працювати з термомозаїкою. А також відвідали майстер-клас «Розвиток уяви» від Ярослава Лебединця.

Дорослі змогли долучитися до участі у виставці картин, рукоділля та декоративно-ужиткових виробів, які представники різних громад Луганщини привезли з собою, аби поділитися своїм досвідом із земляками й не тільки.

«В Кремінському хабі у Києві було створено клуб «Зустріч земляків», де ми спілкуємось, проводимо час й створюємо різні вироби. Сюди ми привезли свої вироби, аби показати їх людям. Цей захід, можливо, допоможе зацікавити переселенців й вони зможуть доєднатися до нас», – розповіла членкиня Кремінського хабу Тамара Верецун.

Окрім представників громад Луганщини у виставці брали участь українські майстрині з Київщини, зокрема з ляльками-мотанками. Завітала на фестиваль й етнографиня й працівниця Національного музею народної архітектури та побуту України Олена Громова.

«Я працюю не тільки в музеї. Наші дівчата також привезли свої роботи, аби поділитися досвідом створення українських ляльок-мотанок, показати красу й різноманіття української культури», – розповіла пані Олена Громова.

Після обіду на мешканців гуртожитку та гостей чекала велика концертна програма, яку вів Міша Май. Для переселенців з Луганщини виступили співачка Влада Бучко, бандуристка Інна Іщенко, співачка Юлія Філенко, Оксана Масло з гуртом, менталіст Ілля Корман, гуморист Вася Байдак, музичний гурт Мова. Завершив фестиваль виступ відомого гурту KAZKA.

«Наші артисти розуміють соціальну значущість таких заходів й те, що під час війни деякі концерти не є комерційними. Вони розуміють місію, якою ми об’єднанні. Ці артисти їздять з нами й на прифронтові території, а також до наших захисників й до деокупованих населених пунктів. Наша організація об’єднала діячів культури, аби культура давала силу людям», – зазначила керівниця БФ «Культурні Сили України» Марія Скворцова.

На фестиваль завітав й очільник Луганської ОВА Артем Лисогор, який привітав луганців з 33 річницею Незалежності України. Він урочисто вручив грамоти партнерам й благодійним організаціям.

Переселенці з Луганщини, які завітали на свято, відзначають важливість проведення подібних культурних заходів і їх внесок у подальший розвиток окупованої громади.

«Дуже добре, що створюють такі фестивалі з різними заходами й активностями, адже ми відірвані від громади, ми можна сказати переїхали й взагалі одні. Для нас важко звикнути до нової місцевості й життя. Такі заходи об’єднують й підтримують моральний дух», – поділилася враженнями переселенка Тамара Верецун.

Фестиваль «Формула сонця» став не просто культурною подією, а справжнім актом єднання для переселенців з Луганщини. Ці заходи дарують людям надію, допомагають відновити зв’язок із рідним краєм та зміцнюють віру у відбудову мирного майбутнього.