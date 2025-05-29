Фіцо дозволив знищувати бурого ведмедя та продаж його м’яса

Уряд Словаччини, очолюваний прем’єр-міністром Робертом Фіцо, погодився на легалізацію продажу м’яса бурого ведмедя, чим викликав хвилю осуду з боку європейських політиків і природоохоронців. Відомо, що бурий ведмідь є охоронюваним видом згідно з законодавством Європейського Союзу. BBC повідомила про це в середу, 28 травня.

Нововведення є частиною урядової ініціативи, затвердженої минулого місяця, яка передбачає відстріл до 350 бурих ведмедів — це приблизно 25% популяції цього виду в країні.

Фіцо пояснив таку політику міркуваннями безпеки, заявивши про зростання кількості нападів ведмедів на людей.

📢 «За період з 2000 по 2020 рік у Словаччині було зареєстровано 54 таких інциденти, що в середньому становить близько 10 нападів на рік», — цитує прем’єра ВВС.

Зазначається, що бурий ведмідь перебуває під охороною за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи. Відповідно до норм Євросоюзу, його відстріл дозволений лише в крайніх випадках. Наприклад, коли тварина безпосередньо загрожує людям й в людини немає інших засобів захисту.

Нове рішення уряду викликало гостру реакцію серед представників Європарламенту.

📢 Євродепутат Міхал Вєзік наголосив, що «щороку відбуваються тисячі контактів людей з ведмедями, які минають без конфліктів», і назвав рішення уряду «абсурдним безпрецедентним знищенням охоронюваного виду». Він закликав Єврокомісію негайно втрутитися.

⚠️ На цьому тлі зростає стурбованість у суспільстві. Так відомо, що у центральній Румунії загинула 18-річна туристка, яка намагалася втекти від ведмедя.

Також нагадаємо, що у США чорний ведмідь 400 разів випадково «сфотографувався» на камери спостереження у природному парку Боулдера, штат Колорадо.

☝️ Нагадаємо, що тепла зима на Буковині змінила природну поведінку ведмедів, які цього року відмовилися від зимового сну (сплячки). Замість того, щоб залягти у барлоги, вони активно блукають мисливськими угіддями в пошуках їжі. Проте ці хижаки знаходять час не лише на пошук харчів, але й на розваги.