Четвер, 29 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Фіцо дозволив знищувати бурого ведмедя та продаж його м’яса

Денис Молотов
Денис Молотов
Фіцо дозволив знищувати бурого ведмедя та продаж його м’яса

Уряд Словаччини, очолюваний прем’єр-міністром Робертом Фіцо, погодився на легалізацію продажу м’яса бурого ведмедя, чим викликав хвилю осуду з боку європейських політиків і природоохоронців. Відомо, що бурий ведмідь є охоронюваним видом згідно з законодавством Європейського Союзу. BBC повідомила про це в середу, 28 травня.

Нововведення є частиною урядової ініціативи, затвердженої минулого місяця, яка передбачає відстріл до 350 бурих ведмедів — це приблизно 25% популяції цього виду в країні.

Фіцо пояснив таку політику міркуваннями безпеки, заявивши про зростання кількості нападів ведмедів на людей.

📢 «За період з 2000 по 2020 рік у Словаччині було зареєстровано 54 таких інциденти, що в середньому становить близько 10 нападів на рік», — цитує прем’єра ВВС.

Зазначається, що бурий ведмідь перебуває під охороною за класифікацією Міжнародного союзу охорони природи. Відповідно до норм Євросоюзу, його відстріл дозволений лише в крайніх випадках. Наприклад, коли тварина безпосередньо загрожує людям й в людини немає інших засобів захисту.

Нове рішення уряду викликало гостру реакцію серед представників Європарламенту.

📢 Євродепутат Міхал Вєзік наголосив, що «щороку відбуваються тисячі контактів людей з ведмедями, які минають без конфліктів», і назвав рішення уряду «абсурдним безпрецедентним знищенням охоронюваного виду». Він закликав Єврокомісію негайно втрутитися.

⚠️ На цьому тлі зростає стурбованість у суспільстві. Так відомо, що у центральній Румунії загинула 18-річна туристка, яка намагалася втекти від ведмедя.

Також нагадаємо, що у США чорний ведмідь 400 разів випадково «сфотографувався» на камери спостереження у природному парку Боулдера, штат Колорадо.

☝️ Нагадаємо, що тепла зима на Буковині змінила природну поведінку ведмедів, які цього року відмовилися від зимового сну (сплячки). Замість того, щоб залягти у барлоги, вони активно блукають мисливськими угіддями в пошуках їжі. Проте ці хижаки знаходять час не лише на пошук харчів, але й на розваги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Росіяни атакували Сумщину БпЛА: руйнування та людські втрати

ВІЙНА

Україна досі чекає від росіян меморандум про припинення вогню, а натомість отримує ракети – речник МЗС

ПОДІЇ

Ілон Маск залишив урядову посаду в команді Трампа

ВАЖЛИВО

У Китаї фіксують спалах нового варіанта COVID-19, штам уже дісталася США

ПОДІЇ

79 боїв за день: ворог активний на Покровському та Новопавлівському напрямках

ПОДІЇ

Суд у США визнав мита Трампа незаконними через перевищення повноважень

ВАЖЛИВО

Абсолютно реально: посол про створення трибуналу для путіна цьогоріч

ПОДІЇ

Масштабна пожежа на стратегічному заводі Авангард у рф

ПОДІЇ

50% стратегічних ресурсів україни перебувають під окупацією

ЕКОНОМІКА

У ЗМІ з’явились креслення ядерної бази рф: понад 2 мільйони документів

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип