Фінська енергетична компанія Fortum подала позов до цивільного суду Нідерландів проти російського ПАТ «Форвард Енерго» (раніше відомого як ПАТ «Фортум»). Причиною позову стали внутрішньокорпоративні позики на суму близько 600 мільйонів євро, які російська сторона припинила обслуговувати. Більшість цих позик досягли строку погашення, проте досі не були повернуті, а відсотки по ним не виплачуються.

Загальна сума позову становить приблизно 800 мільйонів євро, включаючи нараховані відсотки та пеню. Однак остаточна сума буде залежати від курсу рубля до євро та обсягу нарахованих відсотків.

Очікується, що судовий процес буде тривалим і може затягнутися на кілька років. Відповідно до початкових кредитних угод, розгляд справи має відбуватися в судах Нідерландів відповідно до нідерландського законодавства.

Нагадаємо, що компанія, проти якої подано позов, раніше належала Fortum, але у 2023 році російський диктатор володимир путін своїм указом запровадив там тимчасове державне управління, передавши її під контроль Федерального агентства з управління державним майном (росмайно). Після цього підприємство змінило свою назву.

ПАТ «Форвард Енерго» є одним із найбільших виробників і постачальників теплової та електричної енергії на Уралі та в Західному Сибіру. До складу компанії входять сім теплових електростанцій у Челябінській та Тюменській областях, а також об’єкти відновлюваної енергетики в інших регіонах на росії.

До речі, фінська державна компанія Fortum раніше перейшла на використання ядерного палива американської компанії Westinghouse Electric, щоб замінити постачання з росії.