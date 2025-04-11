Естонія затримала танкер з «тіньового флоту» рф біля острова Аегна

У п’ятницю, 11 квітня, Естонія затримала нафтовий танкер Kiwala, який належить до так званого «тіньового флоту» російської федерації. Про це повідомив командувач ВМС Естонії, коммодор Іво Вярк, в інтерв’ю естонському медіа ERR.

⛴ Операцію затримання готували ще з вечора четверга, а безпосереднє втручання відбулося близько 03:00 ночі. О 4:19 ранку судно увійшло у територіальні води Естонії.

Згідно з даними MarineTraffic, танкер зараз перебуває на сході від острова Аегна. Поруч із ним зафіксовано два естонські військові кораблі.

📢 «Операція не пов’язана з підозрою у загрозі критичній інфраструктурі», – наголосив Вярк.

🚢 Танкер Kiwala перебуває під санкціями Євросоюзу через участь у незаконному експорті російської сирої нафти та нафтопродуктів у треті країни. Його кінцевим пунктом призначення була російська Усть-Луга.

На борту судна – 24 члени екіпажу. Капітан, громадянин Китаю, співпрацює зі слідством.

За даними українського ресурсу WarSanctions, власники судна постійно змінювались, аби уникнути санкційного переслідування та приховати реальних вигодонабувачів. Останнім часом Kiwala ходив під прапором Джибуті.

☝️ Нагадаємо, що у грудні минулого року фінська влада затримала танкер Eagle S через підозри у причетності до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, однак згодом його було звільнено.

📌 Також раніше було повідомлено, що німецькі правоохоронці, співробітники федеральної поліції Німеччини, провели перевірку та опитування екіпажу танкера «Arne», який прямував із Санкт-Петербурга до іспанської Севільї. Судно та його екіпаж запідозрили у причетності до диверсії.