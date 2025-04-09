Четвер, 10 Квітня, 2025
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Естонія позбавила права голосу росіян і білорусів на місцевих виборах

Денис Молотов
Денис Молотов
В Естонії позбавили права голосу росіян і білорусів на виборах

В Естонії набули чинності зміни до Конституції, згідно з якими громадяни росії та Білорусі, що постійно мешкають у країні, втратили право голосу на місцевих виборах. Відповідний закон підписав президент Естонії Алар Каріс, про що повідомила його канцелярія у середу, 9 квітня. Інформацію про це поширила інформаційна агенція DW.

📢 «Рішення, згідно з яким на місцевих виборах можуть голосувати лише громадяни Естонії та країн Європейського Союзу, безперечно, є легітимним», — наголосив Каріс.

Документ, що передбачає ці зміни, був ухвалений парламентом Естонії 26 березня у порядку термінового провадження. Його основна мета — виключити можливість участі громадян рф та Білорусі у виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться 19 жовтня.

Згідно з нововведеннями, на цих виборах востаннє зможуть проголосувати особи без громадянства. Починаючи з наступної виборчої кампанії, вони також будуть позбавлені виборчих прав.

☝️ Нагадаємо, раніше в Естонії консерватори запропонували повністю закрити державний кордон із росією.

⚠️ Також раніше стало відомо, що Естонія планує використати мінні загородження на кордоні з росією у разі війни, заявив представник інженерних військ Сил оборони Естонії Айнар Афанасьєв. Для реалізації цього рішення країна готова вийти з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування протипіхотних мін.

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