Диктатура зближує: росія запустила прямі авіарейси до Пхеньяна

Увечері 20 липня з московського аеропорту Шереметьєво вилетів перший прямий пасажирський рейс до столиці Північної Кореї – Пхеньяна. Авіасполучення реалізується в межах поглиблення двосторонніх зв’язків між диктатурою москви та режимом Кім Чен Ина. Про це 27 липня повідомило агентство Reuters, зазначивши, що новий маршрут демонструє посилення стратегічної взаємодії між двома диктаторськими країнами, яка, серед іншого, включає підтримку Пхеньяна в контексті російської агресії проти України.

Перевезення пасажирів здійснює російський перевізник Nordwind Airlines, який для цього залучив широкофюзеляжний літак Boeing 777-200ER. Повітряне судно вміщує до 440 пасажирів і здатне долати великі відстані без проміжних посадок. За даними пропагандистського агентства «риа новости», перший рейс стартував о 19:00 за московським часом, а тривалість польоту становить близько восьми годин.

Як інформує російське авіаційне агентство Росавіація, дозвіл на польоти передбачає два рейси на тиждень. Втім, поки що Nordwind здійснюватиме лише один рейс на місяць. Це пояснили необхідністю «поступового формування попиту». У Міністерстві транспорту рф зазначили, що рішення має на меті адаптацію до «обмеженого, але зростаючого інтересу з боку пасажирів».

До запуску цього маршруту регулярне пряме повітряне сполучення між росією та КНДР обслуговувалося виключно національною північнокорейською авіакомпанією Air Koryo, яка літала з Владивостока до Пхеньяна тричі на тиждень. Її флот складається переважно зі застарілих радянських літаків, і польоти тривалий час були обмежені через пандемію та санкції.

Усі маршрути диктатур

Окрім авіаційного напрямку, кремль активізував і наземні транспортні контакти з Пхеньяном. У червні цього року було відновлено пряме залізничне сполучення між москвою та Пхеньяном, подорож яким займає приблизно вісім діб. Вагони курсують через територію Далекого Сходу, Маньчжурії та Корейського півострова, що є найдовшим міжнародним маршрутом у сучасній історії КНДР.

☝️ Також раніше стало відомо про початок будівництва автомобільного мосту через прикордонну річку Туманну. Спорудження переходу, за заявами обох країн, має полегшити переміщення товарів і персоналу. Проєкт вважають частиною ширшого курсу на посилення інфраструктурного та оборонного партнерства між росією та Північною Кореєю.

У москві та Пхеньяні підкреслюють, що розвиток транспортних коридорів має стратегічне значення в умовах міжнародної ізоляції та санкційного тиску.