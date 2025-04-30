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Ближче до Північної Кореї: росія почала будівництво мосту

Денис Молотов
Денис Молотов
Ближче до Північної Кореї: росія почала будівництво мосту

Стало відомо, що росія та північна корея започаткували інфраструктурний проєкт — будівництво автомобільного мосту через річку Туманну. Він повинен стати символом їхнього стратегічного партнерства. Про це інформує Reuters у середу, 30 квітня.

Міст з’єднає дві країни та забезпечить стабільний потік вантажів і товарів через кордон, що сприятиме розвитку економічних зв’язків між державами. Офіційна церемонія запуску будівництва відбулася 30 квітня 2025 року за участю прем’єр-міністра росії Михайла Мішустіна, який зазначив, що цей міст стане важливою частиною транспортної інфраструктури та буде мати довжину 850 метрів.

Проєкт став результатом домовленостей, досягнутих під час візиту російського диктатора володимира путіна до північної кореї у 2024 році. Зазначалося, що цей міст буде не тільки покращувати логістичні можливості, а й підтримувати стабільний обмін товарами між двома країнами.

Завершення будівництва мосту планується на літо 2026 року, і цей проєкт стане «важливою віхою» в розвитку двосторонніх відносин між росією та північною кореєю.

📢 «Це забезпечить надійні й стабільні поставки різної продукції та сприятиме розвитку торговельно-економічної співпраці», – додав Мішустін.

Водночас на фоні цього проєкту, Сеул висловив стурбованість щодо активізації військової співпраці між двома країнами. Як зазначено, приблизно 600 північнокорейських військових загинули в Україні, де вони воювали на стороні росії. Загальна чисельність контингенту північнокорейських солдатів, які воюють на боці росії, складає близько 15 тисяч осіб.

Крім того, росія активно переходить на постачання озброєнь та боєприпасів від північної кореї, що стало важливою частиною її військової стратегії на фронтах війни в Україні.

☝️Також було заявлено, що КНДР відправила в Україну додаткових 10 тисяч своїх військових для підтримки російських військових підрозділів.

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