Масований удар по Одесі: один загиблий, десятки постраждалих

У ніч на п’ятницю, 20 червня, російські ударні безпілотники атакували Одесу, завдавши суттєвих руйнувань у центрі міста та на узбережжі. Про наслідки повідомили міський голова Ігор Труханов і начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Також фото на відео наслідків оприлюднили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

📢 «Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації», — написав мер Труханов.

Також, за його словами, в одному з районів міста пошкоджено газопровід — там працює аварійна служба.

За уточненими даними ОВА, внаслідок атаки одна людина загинула, ще 14 отримали поранення. Чоловік, який перебував у критичному стані, помер у лікарні. Особу загиблого наразі встановлюють.

Серед постраждалих — 11 цивільних та троє рятувальників, які отримали травми під час ліквідації наслідків атаки. Четверо з постраждалих госпіталізовані, з них троє — вогнеборці. Їхній стан — середньої тяжкості. Решта постраждалих отримали медичну допомогу амбулаторно.

☝️ Зафіксовано понад 10 місць влучань, в окремих районах виникли масштабні загоряння. Один з осередків — 4-поверховий житловий будинок, охоплений полум’ям. Пожежники врятували трьох людей, ще 6 евакуювали з охопленої вогнем будівлі. Під час робіт на рятувальників обвалилися елементи конструкцій. Постраждалі перебувають у лікарні у стабільному стані.

🏢 Також уражено 23-поверховий житловий будинок, де спалахнули пожежі на 18–20 поверхах. Евакуйовано 600 мешканців, з однієї квартири витягнули троє людей, з них двох дітей.

Окрім того, пожежі зафіксовано ще в п’яти будинках за різними адресами. Знищено три автомобілі. Біля зруйнованого 4-поверхового будинку ДСНС розгорнули пункт Незламності.

За словами мешканців, під завалами може залишатися ще одна людина. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

1 з 16

🔍 На місці працюють рятувальники, поліція, психологи та інші служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти мирного населення Одещини.

☝️ Також повідомлялось, що Увечері в четвер, 19 червня, Харків зазнав чергової масштабної атаки з боку російських військ.