ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Допомога переселенцям: понад 450 родин отримали набори першої необхідності

Денис Молотов
Допомога переселенцям: понад 450 родин отримали набори першої необхідності 010
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 05.03.2026

У межах інспекції місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), про яку повідомлялося раніше, директорка Департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації Оксана Волошина відвідала кілька ключових локацій, де нині мешкають переселенці з Луганщини. Про це у четвер, 5 березня, повідомила Луганська ОВА.

Під час робочої поїздки вона побувала у Луганському державному медичному університеті, хабі Біловодської громади у місті Рівне та хабі «Нове Життя» у Тернополі.

☝️ Саме ці місця наразі залишаються основними центрами підтримки, де зосереджена значна кількість переселенців із регіону.

За результатами поїздки допомога переселенцям була надана приблизно 450 родинам внутрішньо переміщених осіб. Люди отримали набори речей першої необхідності, які покликані полегшити побутові умови проживання та забезпечити базові потреби.

До складу переданої допомоги увійшли засоби для прання, санітарні набори та харчові пакети. Окрім цього, родинам передали ковдри, теплий одяг, дитячі візочки, а також ходунки для маломобільних людей.

Окремо для однієї з локацій було передано потужний генератор, який має забезпечити автономне електропостачання у разі перебоїв з електроенергією.

Організатори наголошують, що допомога переселенцям залишається одним із пріоритетних напрямків роботи, адже багато родин, які вимушено залишили свої домівки, потребують постійної підтримки та забезпечення базових умов для життя.

👉 Також нагадаємо, що 3 березня відбулося засідання колегії Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації. Учасники підсумували роботу медичної галузі Луганщини за 2025 рік та визначили стратегічні орієнтири на найближчий період.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран завдав удару по базах в Іраку та Йорданії з німецькими військовими

ПОДІЇ

Уряд дозволив підприємствам отримувати додаткове озброєння для захисту критичної інфраструктури

ПОДІЇ

На фронті відбулося 123 бойових зіткнення, ворог застосував понад 3,6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Засуджено одного з головних пропагандистів рф на Луганщині

ЛУГАНЩИНА

Дефіцит продовольства в Ірані: хлібопекарні зупиняють роботу на тлі війни

ПОДІЇ

Після атаки дронів Ер-Ріяд заявив про готовність вдарити по іранських об’єктах

ПОДІЇ

“Вони не перемагають, а ми не програємо” – Зеленський розповів про складність питання територій

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 117 бойових зіткнень, ворог запустив понад 4,6 тис. дронів-камікадзе

ВІЙНА

На фронті відбулося 152 бойових зіткнення, ворог скинув 282 КАБи – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Українські F-16 кілька тижнів не мали достатньо ракет американського виробництва – Reuters

ПОДІЇ

Ізраїль завдав попереджувального удару по Ірану

ПОЛІТИКА

Російському генералу повідомлено про підозру за атаку рф на “Охматдит” – Генпрокурор Кравченко

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 230 бойових зіткнень – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

ІНТЕРВ’Ю ЕКСКЛЮЗИВ

П’ятеро людей дістали поранення під час атаки на Чугуїв

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип