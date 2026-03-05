Допомога переселенцям: понад 450 родин отримали набори першої необхідності

У межах інспекції місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО), про яку повідомлялося раніше, директорка Департаменту соціального захисту обласної державної адміністрації Оксана Волошина відвідала кілька ключових локацій, де нині мешкають переселенці з Луганщини. Про це у четвер, 5 березня, повідомила Луганська ОВА.

Під час робочої поїздки вона побувала у Луганському державному медичному університеті, хабі Біловодської громади у місті Рівне та хабі «Нове Життя» у Тернополі.

☝️ Саме ці місця наразі залишаються основними центрами підтримки, де зосереджена значна кількість переселенців із регіону.

За результатами поїздки допомога переселенцям була надана приблизно 450 родинам внутрішньо переміщених осіб. Люди отримали набори речей першої необхідності, які покликані полегшити побутові умови проживання та забезпечити базові потреби.

До складу переданої допомоги увійшли засоби для прання, санітарні набори та харчові пакети. Окрім цього, родинам передали ковдри, теплий одяг, дитячі візочки, а також ходунки для маломобільних людей.

Окремо для однієї з локацій було передано потужний генератор, який має забезпечити автономне електропостачання у разі перебоїв з електроенергією.

Організатори наголошують, що допомога переселенцям залишається одним із пріоритетних напрямків роботи, адже багато родин, які вимушено залишили свої домівки, потребують постійної підтримки та забезпечення базових умов для життя.

