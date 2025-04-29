Доходи з цифрових платформ оподатковуватимуть: уряд затвердив законопроєкт

Кабінет Міністрів України 29 квітня затвердив законопроєкт, що передбачає введення нової системи податкової звітності для операторів цифрових платформ. Мова йде про сервіси, які забезпечують доступ до таксі, оренди майна, онлайн-торгівлі та подібних послуг. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Згідно з документом, оператори цифрових платформ — маркетплейси, онлайн-оренда, транспортні сервіси тощо — набудуть статусу податкових агентів. Вони будуть автоматично стягувати податки з фізичних осіб, які отримують дохід через такі платформи.

📢 «Ставка податку становитиме 5%, додатково передбачено 5% військового збору», — йдеться у повідомленні.

У законопроєкті зазначено, що оподатковуватимуться такі види діяльності, якщо вони здійснюються через цифрову платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів;

особисті послуги (наприклад, послуги з догляду, прибирання, ремонту тощо).

📢 «У разі перевищення встановленого річного ліміту — 834 мінімальні зарплати — ставка податку може зрости до 18%», — повідомив Мельничук.

💢 Впровадження податків для цифрових платформ є частиною ширшого процесу реформування податкового законодавства в Україні. У межах цих змін також готується закон про оподаткування віртуальних активів, включно з криптовалютами.

☝️ Також раніше стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, згідно з яким військовозобовʼязані можуть отримати 50% знижку на штраф за неуточнення персональних даних у ТЦК.