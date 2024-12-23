Додаткові грошові виплати українцям: хто та скільки отримає

Українська влада розгорнула масштабний комплекс підтримки, який допоможе співгромадянам легше пройти складну воєнну зиму. Мільйони українців уже почали отримувати від держави додаткові доплати, за які вони можуть придбати найнеобхідніші речі вітчизняного виробництва. В новому ж році на багатьох українців так само чекає низка доплат. Деталі розповіла народний депутат і голова президентської партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

“Один із головних аспектів комплексної програми підтримки українських родин, яку зініціював Президент Зеленський, – це виплата 1 тис. грн для абсолютно всіх українців. Уже майже 5 млн українців отримали кошти через застосунок “Дія” та “Укрпошту”, – пояснює нардеп.

Вона наголошує, що в головному фокусі держави завжди перебувають і переселенці. Саме тому протягом цього грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримують на кожну дитину по 6,5 тис. грн. Це кошти – на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Ба більше, як додають у партії “Слуга Народу”, з наступного року родини переселенців також матимуть змогу оформити субсидію на оренду житла. Нею зможуть скористуватися ті сім’ї, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

“І, звісно, в контексті підтримки наших ВПО маю згадати й про масштабну державну програму “єВідновлення”, за якою наші переселенці та загалом всі українці, у яких постраждало або зруйнувалося житло через російське вторгнення, отримують компенсації на ремонт, відбудову чи купівлю нового помешкання. Президент України Володимир Зеленський нещодавно оголосив про додаткове фінансування цієї програми в розмірі 15 млрд грн. Це означає, що вже цього року біля 10 тис. домогосподарств – а це щонайменше 30 тис. українців – отримають необхідну підтримку для відновлення власного житла. Це справжній новорічний подарунок для тисяч родин, які нарешті зможуть відчути стабільність, впевненість у завтрашньому дні та знову назвати своє житло домом”, – повідомляє Олена Шуляк і додає, що попереду – ще один важливий крок: відкриття програми “єВідновлення” для наших переселенців, житло яких залишилось на тимчасово окупованих територіях, і партія “Слуга Народу” добиватиметься, щоб це сталося якнайшвидше.

Одним із компонентів масштабного пакета підтримки є незмінні зимові тарифи. Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону, запевняє Олена Шуляк.

Програма підтримки охопить також й українських педагогів. Так, від початку наступного року педагоги в українських школах отримуватимуть надбавки в 1000 грн “на руки”. Вже з вересня 2025-го, з початку нового навчального року, ця сума зросте вдвічі – до 2000 грн кожному вчителю. Надбавка передбачена для всіх педагогічних працівників у школах, а їх майже пів мільйона: це вчителі, психологи, керівники гуртків та груп продовженого дня.

Доплати нараховуватимуть щомісяця, тому загалом педагоги на повній ставці у 2025 році додатково отримають 16 тис. грн, зазначають у партії “Слуга Народу”. У політичній силі уточнюють, що кошти на виплати заклали в державний бюджет на наступний рік, у якому на ці цілі передбачили 12 млрд грн.

Наступного року, як раніше заявляла голова партії “Слуга Народу”, нардеп Олена Шуляк, відбудеться також і масштабна індексація пенсій. Точний розмір підвищення визначатиметься індивідуально, але загалом становитиме до 1,5 тис. грн. Це вже буде четверта індексація за час повномасштабної війни, і вона покриватиме зростання цін за рік.