Доброволець з Шотландії загинув на фронті, захищаючи Україну

На війні в Україні загинув 26-річний доброволець зі Шотландії Джордан Маклахлан, який із 2022 року служив у складі української армії. Цю інформацію підтвердило BBC.

Маклахлан був родом із міста Арднамурчан у Шотландії. Його родина повідомила, що боєць загинув 5 січня, виконуючи завдання на передовій лінії фронту.

За даними BBC, із початком повномасштабного вторгнення росії в Україну до лав української армії долучилося кілька громадян Шотландії. Серед них — механік із міста Буггар Адам Еніс, який залишив свій гаражний бізнес, щоб вступити до міжнародного легіону. У грудні 2022 року в Україні загинув ще один доброволець із Шотландії — Джонатан Шенкін із Глазго.

☝️ Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про загибель 25-річного білоруса з позивним «Газ», який також воював у складі Інтернаціонального легіону.

Раніше повідомлялося про смерть 22-річного британця Каллума Тіндал-Дрейлера, який служив у цьому ж підрозділі. Боєць загинув під час оборони спостережного пункту 5 листопада.

Жертви серед іноземних добровольців, які приєднуються до захисту України, вкотре нагадують про величезну ціну, яку доводиться платити за свободу та про неоціненну допомогу у боротьбі проти російських загарбників.

📌 Також раніше було повідомлено, що на фронті, захищаючи Україну, загинув музичний редактор відомого проєкту «МастерШеф» телеканалу СТБ, Антон Вовк, який з початком повномасштабного вторгнення росіян, вступив до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.