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До України прибув прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

Денис Молотов
Денис Молотов
До України прибув прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо

У середу, 28 травня, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Як повідомив український спікер, розмова стосувалася зміцнення двосторонніх відносин і подальшої підтримки України з боку Фінляндії на всіх рівнях.

☝️ Особливу увагу було приділено міжпарламентській співпраці, а також координації зусиль щодо безпеки, санкційної політики та євроатлантичної інтеграції.

✔️ Подяка за допомогу
Стефанчук висловив вдячність Фінляндії за «політичну, військову і гуманітарну» підтримку, яку країна надає Україні з початку повномасштабної агресії.

📢 «Високо оцінив діяльність президента Александра Стубба, міністра закордонних справ Еліни Валтонен та всього уряду Фінляндії. Цінуємо, що Україна — серед головних пріоритетів зовнішньої політики країни», — зазначив він.

✔️ Підтримка з боку парламенту Фінляндії
Стефанчук підкреслив активну позицію фінського парламенту у питаннях підтримки України — як через ухвалення резолюцій, так і під час виступів та слухань.

Окрема подяка була адресована голові парламенту Юссі Халла-Ахо, який неодноразово відвідував Україну з візитами.

📢 «Дякую спікеру за лідерство та постійну солідарність з нашим народом», — наголосив Стефанчук.

✔️ Тематика переговорів
Сторони обговорили широкий спектр питань, зокрема:

      • посилення санкцій проти російської федерації;
      • вступ України до Європейського Союзу та НАТО;
      • захист критичної інфраструктури;
      • протидія так званому «тіньовому флоту» рф у Балтійському морі.

📢 Стефанчук підкреслив: «Маємо спільні цілі — перемога України, притягнення росії до відповідальності, справедливий і тривалий мир».

📝 Нагадаємо, що у березні Україну представляв у Фінляндії президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Тоді відбулися переговори на найвищому рівні щодо подальшої співпраці та підтримки.

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