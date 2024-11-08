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Генерал Марченко оголосив про звільнення з військової служби

Денис Молотов
Денис Молотов
Генерал Марченко оголосив про звільнення з військової служби

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, відомий своїм успішним керівництвом оборони Миколаєва на початку повномасштабного вторгнення росії, оголосив про звільнення з військової служби через проблеми зі здоров’ям. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у п’ятницю, 8 листопада.

📢 «Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті», – написав він.

Генерал уточнив, що зараз проходить необхідне лікування.

📢 «Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров’ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним», – додав Марченко, зазначивши, що продовжуватиме підтримувати Україну всіма можливими способами для досягнення перемоги.

Генерал Марченко оголосив про звільнення з військової служби

Нагадаємо, Дмитру Марченко 46 років. На початку російського вторгнення у 2022 році він успішно керував обороною Миколаєва.

До цього генерал-майор також брав участь у військових діях на сході України. У березні 2014 року Марченко отримав звання майора та посаду командира батальйону.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серед загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю опинилася ціла родина. Окупанти забрали життя маленького Адама, його матері Софії та прабабусі Тетяни Василівни. Своїх рідних упізнавала тітка Адама і сестра Софії – Анна Павлишина, яка розповіла про трагедію на своїй сторінці в Instagram.

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