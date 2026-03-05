ДНК підтвердила, що знайдені на Балі останки належать українцю

Індонезійська поліція підтвердила, що людські останки, знайдені на узбережжі острова Балі, належать громадянину України Ігорю Комарову, який раніше вважався зниклим безвісти. Ідентифікацію вдалося провести завдяки аналізу ДНК. Про це повідомляє місцеве видання Jakarta Globe.

Речник поліції Балі Аріасанді повідомив, що лабораторні дослідження проводилися у Національному поліцейському судово-медичному центрі в Джакарті. Експерти порівняли генетичні зразки, взяті з виявлених частин тіла, із ДНК батьків зниклого.

📢 «Профіль ДНК з частин тіла, які ми надали, було порівняно з контрольними зразками батьків жертви. Результати показали збіг», – сказав Аріасанді в Денпасарі в середу.

Як нагадують журналісти, перші людські останки були знайдені місцевими жителями 26 лютого неподалік пляжу Кетевел в окрузі Сукаваті. Після цього правоохоронці організували пошукову операцію вздовж узбережжя та гирла річки.

У ході цих пошуків були виявлені інші частини тіла, зокрема голова, тулуб, руки та ноги.

Через стан знайдених решток провести візуальну ідентифікацію було неможливо. Тому слідчі направили шість зразків кісткової тканини до національної судово-медичної лабораторії для проведення експертизи.

Результати дослідження підтвердили, що останки належать 28-річному громадянину України Ігорю Комарову, який зник раніше на острові.

☝️ За інформацією ЗМІ, Ігор Комаров є сином українського авторитета Сергія Комарова.Відомо, що він зник 15 лютого в районі Джимбарана на південному заході Балі.

За даними медіа, раніше повідомлялося про можливий зв’язок чоловіка із шахрайськими call-центрами у Дніпрі. Також висувалися припущення, що до його викрадення можуть бути причетні чеченці у координації з фсб росії.

Згодом у районі Гіаньяр на пляжі Кетевел були виявлені розчленовані людські останки, зокрема голову, частини тулуба, ноги та внутрішні органи.

4 березня стало відомо, що зразки ДНК матері жертви порівняли зі слідами крові, які раніше виявили на одній із вілл. Результати аналізу також показали збіг.

Після цього тканини знайдених частин тіла направили до Джакарти для проведення додаткової експертизи, яка остаточно підтвердила, що останки належать Ігорю Комарову.