Держдеп не розкриває, хто з союзників купує зброю для України

Під час пресбрифінгу у середу, 16 липня, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс відмовилася назвати країни-члени НАТО, які погодилися фінансувати постачання американської зброї для України.

📢 «Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити», — заявила Брюс.

Вона підкреслила, що не може говорити за керівництво НАТО.

📌 Нагадаємо:

14 липня президент США Дональд Трамп повідомив про нову угоду, за якою союзники по НАТО купуватимуть американську зброю і передаватимуть її Україні. Зокрема, йдеться про системи «Patriot», ракети та боєприпаси.

Станом на зараз, участь у цій ініціативі підтвердили Данія та Німеччина. Водночас Франція, Італія, Чехія та Угорщина — відмовилися брати участь.

📍Під час зустрічі з Трампом новий генсек НАТО Марк Рютте згадав, що до схеми можуть приєднатися:

Фінляндія;

Данія;

Швеція;

Норвегія;

Нідерланди;

Канада.

❗️Однак, ЗМІ з’ясували, що деякі з цих країн дізналися про свою участь лише після публічної заяви Дональда Трампа, що викликало подив у дипломатичних колах.