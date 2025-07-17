Четвер, 17 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Держдеп не розкриває, хто з союзників купує зброю для України

Денис Молотов
Денис Молотов
Держдеп не розкриває, хто з союзників купує зброю для України

Під час пресбрифінгу у середу, 16 липня, речниця Державного департаменту США Теммі Брюс відмовилася назвати країни-члени НАТО, які погодилися фінансувати постачання американської зброї для України.

📢 «Ми сказали, що цим займатиметься НАТО, і, звичайно, вони матимуть можливість потім переміщувати зброю до інших країн. І я не буду обговорювати те, про що ми могли чи не могли домовитися, чи дипломатично обговорити», — заявила Брюс.

Вона підкреслила, що не може говорити за керівництво НАТО.

📌 Нагадаємо:

14 липня президент США Дональд Трамп повідомив про нову угоду, за якою союзники по НАТО купуватимуть американську зброю і передаватимуть її Україні. Зокрема, йдеться про системи «Patriot», ракети та боєприпаси.

Станом на зараз, участь у цій ініціативі підтвердили Данія та Німеччина. Водночас Франція, Італія, Чехія та Угорщина — відмовилися брати участь.

📍Під час зустрічі з Трампом новий генсек НАТО Марк Рютте згадав, що до схеми можуть приєднатися:

  • Фінляндія;
  • Данія;
  • Швеція;
  • Норвегія;
  • Нідерланди;
  • Канада.

❗️Однак, ЗМІ з’ясували, що деякі з цих країн дізналися про свою участь лише після публічної заяви Дональда Трампа, що викликало подив у дипломатичних колах.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Нічна атака на Дніпропетровщину: окупанти били «Шахедами»

ВІЙНА

Позиція кремля щодо ядерної програми Ірану змінилася – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Повітряні сили: понад 240 дронів знищено за добу

ВІЙНА

Опозиційного мера Стамбула засудили: Імамоглу готує апеляцію

ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїде до Києва

ВАЖЛИВО

Понад третина боїв на фронті – на одному напрямку: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: 112 бойових зіткнень, ворог застосував 1292 дрони-камікадзе

ВІЙНА

ЄС готує відновлення санкцій проти Ірану через ядерну програму

ПОЛІТИКА

Німеччина не має змоги передати Україні більше Patriot

ПОЛІТИКА

Трамп цікавився чому Україна не вдарила по москві та пітеру

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"